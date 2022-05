OM-OL : la jeunesse lyonnaise a pris le pouvoir

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille jouaient très gros. L'un comptait remporter ce match pour continuer à espérer une qualification pour une prochaine coupe d'Europe, l'autre voulait oublier sa défaite en Ligue Europe Conférence contre le Feyenoord Rotterdam et conforter sa deuxième place. Au final, dans un Orange Vélodrome plein et chaud bouillant, les Gones ont rapidement installé la clim' avant de s'imposer largement sur le score de 3-0. Une défaite bien lourde à encaisser pour des Phocéens pas assez précis devant et surpris en contre. L'arbitrage a également beaucoup fait parler mais ça ne changera rien au résultat final.

Le bilan est d'ailleurs assez rapide. Face à l'OL cette saison, l'équipe de Jorge Sampaoli n'a pas pris un seul point avec la défaite 2-1 au Groupama Stadium le 1er février dernier pour le match à rejouer suite à l'épisode de la bouteille sur Dimitri Payet. Et si les Gones sont repartis de Marseille avec trois points dans leurs valises dimanche soir, c'est surtout grâce à un bon coaching de Peter Bosz, qui a fait confiance à ses jeunes pousses, à commencer par Malo Gusto. Désormais titulaire au poste de latéral droit, le joueur de 18 ans a fait très mal à l'OM dans son couloir, délivrant même une passe décisive à Moussa Dembélé sur le deuxième but rhodanien. Mais il n'est pas le seul à avoir brillé.

Bosz : «c'est un des matches où tu apprends le plus»

Présent aux côtés de l'expérimenté Jérôme Boateng en charnière centrale, Castello Lukeba a réalisé de belles choses défensivement, mais a surtout délivré son équipe au retour des vestiaires en ouvrant le score juste à côté de Moussa Dembélé. Un match solide de la part du joueur de 19 ans, comme son coéquipier Bradley Barcola qui a le même âge. Un peu moins en vue, devant Malo Gusto, il a apporté un peu de profondeur et de percussion malgré quelques lacunes techniques. Toujours est-il qu'en conférence de presse, Peter Bosz a félicité ses jeunes.

«Malo, c'est un joueur très moderne, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sprints, il peut faire ça pendant 90 minutes, il court beaucoup avec ses qualités techniques, mais il est jeune, il apprend beaucoup. Pour Castello, c'est pareil. Bradley rentre toujours bien, et s'entraîne bien. C'est un des matches où tu apprends le plus, c'est pour ça qu'il a débuté», a envoyé le coach néerlandais devant les journalistes. Un résultat positif, des jeunes qui montent : l'OL a tout gagné à Marseille ce dimanche soir, surtout si on y ajoute la septième place acquise, à désormais cinq points des places européennes.