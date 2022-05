OM - OL : les notes du match

Dans cette dernière ligne droite du Championnat de France, cet Olympico était forcément l'un des duels les plus attendus de cette fin de saison. D'abord, parce que l'Olympique de Marseille souhaite toujours terminer à la deuxième place de Ligue 1, derrière le PSG. Mais aussi parce que l'Olympique Lyonnais est dans une période qui ne s'arrange pas et avait à cœur de s'offrir son rival pour espérer voir une Coupe d'Europe l'an prochain.

Ce choc démarrait pourtant fort avec cette frappe de Milik détournée au dernier moment (9e), mais la suite de la rencontre n'était pas à la hauteur du spectacle réservé en tribunes, ce dimanche soir. Le seul fait de jeu notable était cette situation de penalty après un bras de Dembélé, qui n'a pas convaincu le VAR (25e). Malgré un bon combat au milieu de terrain, aucun des deux olympiques ne parvenait à cadrer la moindre frappe en première période. Milik, encore lui, se faisait rattraper de justesse par Lukeba et voyait sa frappe filer le cadre (42e).

L'OM sombre dans l'Olympico

Après la pause, Lyon montait en puissance. Mieux et plus juste techniquement, l'OL profitait d'un temps faible marseillais pour tenter de prendre l'avantage. Sur un coup-franc frappé par Emerson et dévié par le mur, Dembélé tentait de reprendre à bout portant... mais Lukeba surgissait pour ouvrir le score (1-0, 52e). Un avantage qu'aura réussi à garder le club rhodanien jusqu'au bout grâce à une défense solide et un Lopes précieux devant Payet (67e).

En fin de rencontre, l'OL assurait le coup grâce à une tête de Dembélé (2-0, 76e), avant que Toko Ekambi ne reprenne un centre pour clouer le suspense (3-0, 88e). Les hommes de Bosz réalisent un gros coup et grimpent à la 7ème place avant d'aller à Metz, à 7 points du Stade Rennais, troisième. De quoi clairement animer cette fin de saison. L'OM n'est plus qu'à trois points de Rennes et devra se relancer à Lorient pour assurer sa place de dauphin.

L'homme du match

Lukeba (8) : il a confirmé, pour ceux qui en doutaient encore, que le patron de la défense de l'OL, c'est bien lui. Le jeune Lyonnais a bien contenu les attaquants adverses, tantôt jaillissant dans les pieds, tantôt gênant bien dans le dos, comme sur ce retour précieux contre Milik (29e). Pour couronner sa belle soirée (4 dégagements, 2 interceptions, 2 tacles), il s'est payé le luxe d'inscrire son deuxième but de la saison, en renard (55e), pour offrir la victoire aux Gones à Marseille.

Olympique de Marseille

Lopez (4) : peu mis à contribution en première période, le portier espagnol de l'OM se faisait battre par deux fois lors de la deuxième mi-temps. Sur l'ouverture du score, il n'est pas irréprochable lors de sa sortie devant Lukeba, après laquelle il a d'ailleurs été averti (55e). Sur le deuxième but, il se faisait prendre au premier poteau par la tête de Moussa Dembélé (76e) tandis que sur le troisième il était trop court sur le centre de Tetê pour Toko Ekambi (88e).

Lirola (5) : un peu plus en jambes qu'à l'accoutumée, le latéral droit olympien était sérieux défensivement dans son couloir (4/5 duels remportés). Il tentait même parfois de se projeter vers l'avant et était auteur d'un centre dangereux aux abords des 6m que Milik manquait de reprendre de peu (17e) et d'une longue passe toujours pour Milik dans la surface (48e).

Saliba (5,5) : présent dans les duels (6/8) et décisif dans sa surface comme lors de son bon retour sur Toko Ekambi après la contre-attaque lyonnaise (31e), le défenseur prêté par Arsenal à l'OM touchait également de nombreux ballons et n'était pas mauvais lorsqu'il tentait d'allonger le jeu.

Caleta-Car (5,5) : après un match compliqué face au Feyenoord ce jeudi, le défenseur croate a été auteur d'une prestation correcte. À l'aise dans le jeu long, il permettait à son équipe de ressortir. Également auteur de quelques interceptions, comme celle le long de la ligne devant Barcola (18e).

Kolasinac (3) : l'ancien latéral gauche d'Arsenal n'a pas réalisé une bonne heure de jeu. Pas précis dans ses centres et ses passes, il ne remportait aucun duel, concédait bêtement un corner devant Barcola (46e). Un match à oublier pour le Tank. Remplacé par Guendouzi (61e) , qui perd le ballon sur le 2ème but de l'OL.

Gerson (5,5) : le milieu brésilien du club phocéen a été auteur d'un match correct. Toujours combatif, il apportait quelques différences (2 passes clés) et il aurait pu obtenir un penalty avec son centre après le coup franc de Payet après une intervention du bras de Dembélé (24e). Il tentait sa chance mais envoyait sa frappe au dessus du but (37e). Il aurait pu offrir un but à Milik lorsque depuis l'axe il appelait la passe de Payet sur le côté pour offrir un bon centre dans les pieds du Polonais (42e).

Kamara (6,5) : auteur une nouvelle fois d'un match sérieux, le jeune joueur formé à l'OM et qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison, était précieux dans l'entrejeu. Remportant ses 12 duels, il permettait de récupérer de nombreux ballons, comme sur Dembélé (8e) et de ressortir du pressing.

Gueye (6) : auteur d'une prestation sérieuse, le milieu sénégalais démarrait par une belle longue passe dans la surface pour Milik (9e) puis défendait bien face à Barcola (22e). Il remportait 9 de ses 14 duels mais était auteur de la faute sur Malo Gusto à l'entrée de la surface (53e) qui provoquait le coup franc amenant le but de l'ouverture du score lyonnaise. Remplacé par Harit (74e) , qui se faisait battre au contact par Gusto sur le centre décisif pour Dembélé (76e).

Ünder (3) : l'ailier turc n'a pas réussi à faire de différences face à l'Olympique Lyonnais. Remportant peu de duels et ne convertissant pas beaucoup de dribbles, il n'apportait pas grand-chose sur le front de l'attaque marseillaise, à l'image de son appel trop court dans la profondeur. Remplacé par Dieng (61e).

Payet (6,5) : nouvelle bonne prestation du n°10 marseillais, qui semblait bien inspiré dans son rôle de meneur de jeu. Auteur d'une belle roulette, il obtenait un coup franc joué sur le côté avec Gerson (24e), puis d'une très belle remise en une touche, il lançait Milik dans la profondeur mais le Polonais manquait son face à face (28e). Ensuite, il lançait bien Gerson en profondeur, qui centrait Milik (42e). À la recherche de son 100e but en Ligue 1, il voyait cependant son coup franc être sorti par Lopes (66e).

Milik (3) : la rencontre de l'avant-centre Polonais de l'OM est marquée par un terrible manque d'efficacité. D'abord trouvé dans la surface entre deux défenseurs lyonnais par Pape Gueye, il voyait cependant sa reprise être contrée en corner (9e). Un peu plus tard, il était bien servi dans la profondeur par Payet, mais il manquait son ballon piqué qui finissait au dessus du but de Lopes (28e), puis sur un centre de Gerson il se retrouvait face au but vide mais en une touche du pied droit il ne parvenait pas à cadrer (42e). En début de seconde période, bien servi par Lirola il envoyait sa frappe dans les bras de Lopes (47e).

Olympique Lyonnais