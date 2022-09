Racisme, violence, polémique : un derby madrilène à oublier

La suite après cette publicité

Ce que beaucoup craignaient a fini par se produire. Pendant toute la semaine qui a précédé le derby entre les deux plus gros clubs de la capitale espagnole, l'actualité footballistique du pays de Cervantes n'a tourné qu'autour d'une chose : Vinicius Junior et ses danses. Beaucoup estimaient que le Brésilien n'a pas à provoquer ses adversaires ni les supporters des autres clubs en dansant, pendant que d'autres estimaient que l'ancien de Flamengo avait raison de laisser éclater sa joie pour célébrer ses buts. Des débats qui atteignaient souvent un niveau de tension et de violence verbale très élevée... Des propos racistes avaient même été tenus sur un plateau TV.

Et forcément, ça s'est fait sentir au stade. Avant la rencontre, l'attaquant brésilien a été victime de chants insultants. Pire encore, certains supporters de l'Atlético ont même proféré des chants racistes à son encontre, l'insultant de singe. Un fan des Colchoneros a même sorti une sorte de marionnette à son effigie qui ne laissait aucune place au doute...

Des chants racistes

Puis, une fois la rencontre commencée, ça a continué dans l'enceinte du Metropolitano. Dès qu'il touchait le ballon, les sifflets et les insultes s'enchaînaient dans les travées du stade. Lorsque Rodrygo a ouvert le score, les deux hommes sont allés danser à côté du poteau de corner... En esquivant une vague de projectiles lancés depuis les tribunes.

Plusieurs fois pendant le match, le speaker a dû demander aux supporters de se calmer, alors que de nouveaux chants insultants, certains possiblement racistes encore, se faisaient entendre. « Un derby c'est toujours différent. Celui-ci, après cette semaine, encore plus. Mais nous avons répondu sur le terrain », expliquait Rodrygo lorsqu'il était interrogé sur cette tension et la situation de son coéquipier après la rencontre. En attendant des sanctions, c'est un bien triste spectacle auquel nous avons assisté hier soir au Civitas Metropolitano...