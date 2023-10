Le Bayern Munich prend cher à cause de Jérôme Boateng

La suite après cette publicité

Ce mardi soir, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Copenhague pour la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Mais ce n’est clairement pas cette rencontre qui monopolise l’attention de la presse allemande. Un sujet bien plus clivant suscite de nombreuses réactions, le cas Jérôme Boateng. Le défenseur allemand s’entraîne depuis plusieurs jours avec le Bayern Munich, pour se maintenir en forme après la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais.

Et le club bavarois envisage de lui faire signer un contrat. « Jérôme vit à Munich et s’est maintenu en forme tout au long de l’été. C’est un joueur méritant qui a réalisé des performances de haut niveau pendant de nombreuses années », a déclaré l’entraîneur Thomas Tuchel, qui avait un temps voulu recruter Boateng au PSG. « Les portes sont toujours ouvertes. » Le problème, outre le niveau très médiocre du joueur lors de son aventure à l’OL, c’est l’éthique.

À lire

Max Eberl proche du Bayern Munich

Le terrible passif de Boateng

En effet, Boateng (35 ans) est accusé de violences conjugales et a déjà été condamné à payer 1,8 M€ à son ancienne compagne lors d’un premier procès. Puis, en appel, le tarif est passé à 1,2 M€. Le ministère public et la défense ont fait appel de cette dernière décision. La procédure va désormais être rouverte dans une autre chambre du tribunal régional. Une autre ex-compagne de Jérôme Boateng l’avait également publiquement accusé de l’avoir battue, avant de se suicider après une campagne de dénigrement médiatique. L’opinion publique avait été choquée, et cela explique le rejet, pour certains, d’un retour de Boateng en Bundesliga.

La suite après cette publicité

Le Bayern fait peu de cas de tout cela, à l’image du directeur sportif Christoph Freund. « Notre approche est ce qu’il y a de mieux pour le FC Bayern en termes de sport. En ce qui concerne le privé, il y a bien sûr une procédure, mais elle est actuellement suspendue. Ce n’est pas un gros problème pour nous ». Tuchel a lui aussi été interrogé en conférence de presse sur cet épineux sujet. « C’est la présomption d’innocence. La procédure est actuellement suspendue. En tant que club, nous avons le droit de prendre des décisions en matière de football et de laisser un joueur méritant comme Jérôme s’entraîner ici. Justement parce que les débats sont suspendus. Vous connaissez sa position et quelle était notre situation lors du match de coupe. Jérôme voulait rester en forme. Il en a l’opportunité maintenant et ensuite nous prendrons une décision ».

Les consultants dubitatifs

Tuchel se réfère au sportif, et en match de Coupe d’Allemagne, il a effectivement aligné une charnière Mazraoui-Goretzka. Les départs de Lucas Hernandez, Pavard, Stanisic n’ont été compensés que par l’arrivée de Kim Min-Jae, et De Ligt est actuellement blessé, en plus d’être mécontent de sa situation de remplaçant. Un défenseur central ne serait donc pas de trop. Tant pis pour la polémique… La mauvaise planification sportive de l’été, une fois de plus, engendre ce choix au mieux discutable.

La suite après cette publicité

« Qui sait aujourd’hui si Jérôme est en état d’aider le Bayern ? C’est un sentiment bizarre. Mais c’est aussi et surtout le signe que les dirigeants n’ont pas fait leurs devoirs lors du mercato estival. Ils donnent l’impression d’avoir perdu le sens de l’orientation », a par exemple taclé Lothar Matthäus, ancienne légende du club bavarois. « Faire revenir Jérôme maintenant après avoir annoncé publiquement que nous étions heureux de son départ me semble étrange et un peu aléatoire », a analysé l’ancien défenseur central du Bayern Holger Badstuber. Rappelons qu’à l’heure actuelle, aucun contrat n’a été proposé à Jérôme Boateng.