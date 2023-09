Bayern Munich : le frustré Matthijs de Ligt tape du poing sur la table

La suite après cette publicité

Cette fois-ci c’est la goutte de trop. À nouveau remplaçant lors du match nul frustrant du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen (2-2), Matthijs de Ligt n’est pas satisfait. Jusque-là, le Néerlandais n’avait rien dit, laissant le temps au début de saison et à la trêve internationale de s’écouler. Mais cette fois il est très agacé alors que se présente la première échéance européenne avec un très gros morceau : la réception de Manchester United à l’Allianz Arena mercredi prochain (coup d’envoi 21h).

De passage en zone mixte après le rencontre de vendredi soir, le défenseur a laissé échapper quelques déclarations sur son état d’esprit actuel. «Qu’est-ce que je peux vous dire ? Je n’ai pas beaucoup joué lors des quatre derniers matches, c’est terrible et bien sûr ce n’est pas agréable car j’ai toujours envie de jouer», explique-t-il dont on devine que les relations avec Thomas Tuchel sont des plus fraiches. «Si l’entraineur m’a expliqué ses raisons ? Non, il ne l’a pas fait.»

La tension monte entre Tuchel et De Ligt

On l’aura compris, la situation n’est pas au beau fixe. On s’en doutait un peu car de premières informations avaient déjà filtrées dans la presse ces derniers jours. Après un premier match raté face au RB Leipzig en Supercoupe d’Allemagne, De Ligt avait été remplacé dès la pause. Depuis, il n’a pas retrouvé le onze de départ, Tuchel lui préférant la charnière Dayot Upamecao - Kim Min-jae. L’entraineur allemand a même testé l’ancien Turinois en milieu défensif durant quelques instants il y a deux semaines.

Cette fois face au Bayer, il a disputé les 5 dernières minutes de la rencontre en prenant la place de Konrad Laimer. Tuchel lui reproche sa lenteur dans le jeu et son manque de capacité à jouer vers l’avant. Il ne fait plus vraiment de doute qu’il apparaît comme son 3e choix pour la défense centrale et ces déclarations n’arrangeront pas le cas du Hollandais de 24 ans. Ce dernier était la priorité estivale en 2022 de Nagelsmann. Le Bayern n’a pas hésité à aligner 67 M€ pour le recruter mais les entraineurs changent et les idées aussi.