Auxerre - PSG : Luis Enrique est "content" de son équipe

Tenu en échec par Auxerre ce vendredi soir (0-0), le Paris Saint-Germain enchaîne un troisième match sans succès, toutes compétitions confondues, malgré de nettes occasions. Même si l’AJA peut remercier le géant Donovan Léon, crédité d’une note de 10/10 par la rédaction FM, après avoir réalisé 11 arrêts. Et malgré le mauvais résultat, Luis Enrique ne s’inquiète pas et assure avoir été content par l’état d’esprit de son équipe.

La suite après cette publicité

« Je pense qu’on a insisté. Le gardien de but était très fort, on a eu 25 situations. On a fait un bon travail offensif, mais on va écouter les critiques et on va continuer à insister pour marquer. Auxerre est la deuxième équipe à domicile. Le problème est que tout le monde est tellement négatif, ne pense qu’aux erreurs. Je suis content de la performance de l’équipe, mais pas du résultat. On est une équipe avec de la versatilité, c’est ce qu’on aime. On est une équipe où il faut avoir des certitudes et de la mobilité. Mais pour gagner, je n’ai pas la formule magique, mais ça viendra », a-t-il indiqué au micro de DAZN.