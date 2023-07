L’OM peut trembler dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille est pleinement lancé dans ce mercato. Après Geoffrey Kondogbia, les Phocéens ont réussi à recruter Renan Lodi, toujours à l’Atlético de Madrid. Pour cela, il a fallu débourser 13 M€. C’est loin d’être terminé puisque c’est désormais au chantier offensif que s’attaque Pablo Longoria. Iliman N’Diaye devrait arriver dans les prochains jours puisque nous vous révélions qu’un accord de principe avec été trouvé avec le joueur de Sheffield United.

En attendant de parvenir à un terrain d’entente avec les Blades, d’autres pistes sont activées. Pas plus tard qu’hier, Relevo dévoilait que Pierre-Emerick Aubameyang était dans le viseur. D’après le média espagnol, l’attaquant gabonais est apprécié de Marcelino, précisant également que la décision appartenait désormais au joueur, lui qui est complètement barré du côté de Chelsea, et invité à partir dans les plus brefs délais. C’est d’ailleurs là où l’OM a un avantage.

Un salaire élevé et un club saoudien sur le dossier

Mais tout n’est pas si simple pour le club français. Un transfert ne coûterait pas grand-chose dans la mesure où les Blues favoriseraient son départ. La presse anglaise évoque même la possibilité que le joueur soit libéré de son contrat actuel. En revanche, il touche un salaire bien trop élevé pour les finances olympiennes, environ 180 000 euros… par semaine. Il faudrait alors qu’Aubameyang fasse de très gros sacrifices pour accepter de rejoindre le Vélodrome.

Autre hic. Malgré ses 34 ans et des derniers mois compliqués, l’ancien Stéphanois est courtisé ailleurs. Si plusieurs portes se sont récemment fermées, Al-Ettifaq, dirigé par Steven Gerrard, voudrait le faire venir. Cela va sans dire que l’écurie saoudienne a des moyens démesurés. Mais d’après The Telegraph, une première offre de prêt avec seulement 50 % du salaire pris en charge est à l’étude. Ce n’est pas non plus l’offre dont rêvait Chelsea. A défaut, il faudra bien trouver un moyen de s’en séparer.