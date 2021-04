PSG : le changement radical de Neymar

La suite après cette publicité

Depuis 2017, chaque saison du Paris Saint-Germain est souvent marquée par les blessures de Neymar. À 29 ans, le Brésilien se remet d’ailleurs tout juste d’une lésion à l’adducteur gauche qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un peu plus d’un mois. Et chaque saison, le même terrible constat est dressé : Neymar est rarement là lors des rendez-vous décisifs.

Juste après sa blessure à Caen le 10 février dernier, l’Auriverde avait vu une statistique peu flatteuse surgir sur les réseaux sociaux. Depuis son arrivée à Paris, il n’a disputé que 53,9% des matches officiels des Rouge-et-Bleu. À 222 M€ le transfert et 36 M€ le salaire annuel, ça fait très cher pour un joueur, aussi bon soit-il, disponible uniquement un match sur deux.

Une meilleure alimentation

Mais à bientôt 30 ans, le Brésilien est-il en train de changer ? Difficile de se faire une opinion sur la durée, mais toujours est-il que L’Équipe indique que le numéro 10 du PSG s’es repris en main récemment. Déjà au four et au moulin pour être de retour pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone, Neymar a été déçu de rater ce rendez-vous, mais il fait tout pour signer une fin de saison canon, lui qui n’a joué que 12 matches de L1 sur 30 journées possibles !

Et comment s’y prend-il ? Plus discret sur les réseaux sociaux, le joueur sait bien qu’il a été critiqué pour avoir longtemps commenté une télé-réalité brésilienne en pleine nuit au lieu de se reposer. Côté alimentaire, Neymar a suivi un régime végan durant quelques jours et fait bien plus attention à ce qu’il mange. Le quotidien ajoute même que tous les produits à base de lactose ont été bannis, contrairement aux fruits. Enfin, en plus de ce rééquilibrage alimentaire, « Ney » utilise également un caisson d’oxygène pour sa récupération et il n’a pas chômé à l’entraînement, s’infligeant des séances dures. Cela paiera-t-il ?