PSG : un hashtag de soutien à Neymar lancé sur les réseaux sociaux

Pris à partie par des supporters parisiens venus faire le déplacement jusqu’à sa demeure de Bougival (Yvelines) mercredi soir, Neymar n’a visiblement pas apprécié la visite surprise comme il l’a par la suite indiqué sur ses réseaux sociaux. «Neymar casse-toi», ont notamment chanté des membres du CUP devant le portail du Brésilien.

Considéré comme le symbole de ce laxisme ambulant présent au club depuis des années, en raison de ses nombreuses frasques et excès jamais sanctionnés, le joueur de 31 ans est par la même occasion une victime collatérale de l’affaire Messi, au cœur de l’actualité parisienne. Toutefois, le Brésilien a pu compter sur le soutien de nombreux supporters du club sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter où un hashtag #SoutienNeymar a fait surface et est déjà présent en tendances.

