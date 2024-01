Amical : le Mali en colle 6 à la Guinée-Bissau

Alors que la Tunisie ne trouvait pas la faille face à la Mauritanie, l’autre rencontre disputée dans le même temps ce samedi soir entre le Mali et la Guinée-Bissau offrait, quant à elle, beaucoup plus de spectacle. En effet, les Aigles préparaient parfaitement la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire en giflant les Lycaons avec la manière dans un match prolifique (6-2).

Une victoire impressionnante de la part des hommes d’Eric Chelle, qui voyaient s’illustrer le Brestois Kamory Doumbia, le Salernitain Lassana Coulibaly ou encore le Montpelliérain Falaye Sacko, et ce malgré la réduction adverse du Lyonnais Mama Baldé en première période. De quoi envoyer un véritable message aux Aigles de Carthage, qu’ils affronteront à la CAN dan le groupe E avec la Namibie et l’Afrique du Sud.