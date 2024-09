Manchester United, Uruguay : la gestion du cas Manuel Ugarte interroge

Le cas Manuel Ugarte fait déjà parler. Débarqué du côté de Manchester United cet été, le milieu de terrain uruguayen a quitté la capitale française. Malgré des débuts étincelants sous le maillot du Paris Saint-Germain, le natif de Montevideo a progressivement chuté dans la hiérarchie, notamment lors des grands rendez-vous. N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, le droitier d’1m82 a alors fait le choix de s’offrir un nouveau challenge. Cette fois-ci du côté de l’Angleterre et plus précisément Manchester United, où il est désormais lié jusqu’en juin 2029.

Oui, mais voilà, très rapidement, les supporters des Red Devils ont déchanté. Malgré l’engouement suscité par son arrivée, les pensionnaires d’Old Trafford vont, en effet, devoir patienter avant de voir l’ex-joueur du Sporting CP à l’oeuvre. «Manu (Ugarte) n’a pas joué depuis le début de la saison. Cela peut prendre des semaines, voire des mois», avait, en effet, assuré Erik ten Hag, son nouvel entraîneur. Jugé à court de forme par le technicien batave, le numéro 25 des Mancuniens était pourtant bien présent, dans la nuit de vendredi à samedi, lors du nul (0-0) concédé par l’Uruguay face au Paraguay.

Ugarte vraiment trop juste physiquement ?

Et que dire de sa performance. Ainsi, si la Celeste de Marcelo Bielsa n’a jamais trouvé la faille durant cette rencontre, l’ex-Parisien a lui rayonné dans l’entrejeu. Disputant 79 minutes, Ugarte a, en effet, rendu une copie plus que satisfaisante avec 87% de passes réussies, 9/12 duels au sol gagnés, 3/4 duels aériens gagnés. Un match plein fragilisant dès lors les récents propos de son coach. Une situation d’autant plus crispante au regard des difficultés actuelles rencontrées par les Red Devils dans ce secteur de jeu.

Balayé par Liverpool à Old Trafford le week-end dernier, Manchester United a totalement sombré (0-3) lors de la troisième journée de Premier League. Un choc au cours duquel un certain Casemiro a tout simplement coulé. Fautif sur les deux premiers buts inscrits par les Reds, le Brésilien s’est alors attiré les foudres de la presse anglaise. Remplacé à la pause, le joueur de 32 ans a finalement été suppléé par Toby Collyer mais le jeune milieu défensif anglais n’a pas, non plus, réussi à inverser la tendance. De quoi convaincre Erik ten Hag de faire appel à Manuel Ugarte plus vite que prévu ? Réponse dans les prochains jours avec un déplacement de Manchester United du côté de Southampton.