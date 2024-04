Marco Materazzi balance sur Zinedine Zidane

Ce lundi, Marco Materazzi (50 ans) a accordé une interview au média anglais The Times. L’occasion pour lui de revenir sur l’un des épisodes marquants de sa carrière, le fameux coup de tête asséné par Zinedine Zidane (50 ans) lors de la finale de la Coupe du monde 2006.

«Je n’aime pas ça. Cela ne rend pas justice à ce qu’a été ma carrière. Cet épisode n’aurait jamais dû se produire. Dans la tension de cette finale berlinoise, au milieu des chamailleries et des insultes, Zidane m’a offert son maillot et j’ai dit non, que je préférais sa sœur. Puis il s’est retourné et a réagi comme tout le monde s’en souvient. Je n’ai jamais revu Zinedine.» Dix-huit ans après, les deux hommes ne se sont pas recroisés.