Le président de Bourg-Péronnas fou de rage contre l’OL et les méthodes de John Textor

Comme indiqué sur notre site ce vendredi, l’OL a débauché l’entraîneur de Bourg-Péronnas, Jordan Gonzalez, et devrait lui offrir un poste à la tête des U17 nationaux du club. Une récompense pour le jeune technicien de 33 ans, qui devrait par ailleurs diriger son dernier match à la tête du leader de National 2, le 27 janvier, face à Feignies-Aulnoye. Si le président de Bourg-Péronnas Gilles Garnier entend le choix de Jordan Gonzalez de rejoindre une telle institution, il s’estime floué par rapport à l’attitude du club rhodanien, qui n’a pas déboursé un centime dans l’opération. Dans des propos rapportés par Le Progrès, le président burgien s’est lâché sur son homologue John Textor, estimant que la donne aurait été différente avec Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL.

«L’OL nous a mis le feu ! Comment veux-tu retenir un mec à qui tu proposes un meilleur salaire, un contrat plus long et à qui tu vas faciliter l’accès aux diplômes ? Cette façon de faire est purement et simplement dégueulasse. On n’a pas de bases aussi solides que l’OL, on n’a pas les moyens de le retenir, peste Garnier. Oui, on aurait pu, mais je n’ai rien contre Jordan, c’est une très bonne opportunité pour lui qui ne se serait peut-être pas représentée, je ne vais pas le retenir. J’en veux à l’OL pour la méthode utilisée, si Monsieur Aulas avait encore été président, ça ne se serait pas passé comme ça, il avait de la correction… » Le message est sans doute passé. Pour rappel, Bourg-Péronnas avait vu la DNCG lui infliger un retrait de trois points ces derniers mois en raison de ses soucis financiers. Au regard de la relation historique entre les deux clubs, Garnier aurait souhaité être davantage considéré par l’OL.