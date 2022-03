L'OM confirme le départ d'Alvaro Gonzalez

Doublé dans la hiérarchie par William Saliba, Duje Caleta-Car, Luan Peres et Leonardo Balerdi, plus dans les petits papiers de Jorge Sampaoli, frustré, Alvaro Gonzalez a quitté Marseille. Rentré en Espagne depuis une dizaine de jours, nulle ne sait si et quand le défenseur central, sous contrat à l'OM jusqu'en 2024, reviendra dans la cité phocéenne.

Dans un communiqué envoyé à l'AFP, l'Olympique de Marseille a confirmé les informations révélées par l'Equipe dans son édition du jour. Alvaro Gonzalez est rentré provisoirement en Espagne « avec l'accord du club ». « Un nouveau point sera fait avec lui dans la semaine », s'est exprimé Jacques Cardoze, directeur de la communication, précisant « qu'il n'y a pas de conflit, ni de mise à l'écart » du joueur de 32 ans.