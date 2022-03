OM : Alvaro Gonzalez a pris la fuite !

C'est la fin d'une belle histoire qui se profile à l'horizon. Depuis son arrivée en terres phocéennes à l'été 2019, Alvaro Gonzalez semblait être plutôt content du côté de Marseille, n'hésitant pas à partager son quotidien et sa passion pour son nouveau club sur les réseaux sociaux. Les supporters semblaient aussi l'apprécier, notamment pour son attitude de guerrier sur le terrain.

Mais cette saison, ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de le voir à l'oeuvre. L'Espagnol de 32 ans n'entre plus vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli, et n'affiche que six petites apparitions en Ligue 1 cette saison, la dernière datant de début décembre. Cet hiver, on parlait déjà d'un départ et d'un retour au pays, en plus d'un intérêt de Bordeaux, mais il n'avait finalement pas bougé.

Difficile de se rabibocher avec Sampaoli

Et voilà que l'Equipe dévoile ce dimanche que le joueur, frustré, a quitté Marseille. Il est ainsi rentré en Espagne - avec l'accord des dirigeants marseillais - depuis une dizaine de jours, et on ne sait pas vraiment quand il reviendra. Mis à l'écart par Sampaoli, la relation entre l'ancien de l'Espanyol et de Villarreal et son entraîneur serait plus que tendue, comme elle ne serait plus vraiment au beau fixe avec ses dirigeants après sa sortie médiatique en Espagne en février.

L'avis de Jorge Sampaoli le concernant ne devrait a priori pas bouger, et même s'il est encore sous contrat jusqu'en 2024, un départ semble désormais inévitable en fin de saison. L'absence de Balerdi ne devrait pas forcément changer les choses, et l'entourage du joueur travaille déjà sur l'avenir du principal concerné, avec les Pays du Golfe comme possible destination...