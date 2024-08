Leagues Cup : le LAFC de Giroud et Lloris qualifié pour la finale

Dans la nuit de mercredi à ce jeudi, le Los Angeles FC s’est qualifié pour la finale de Leagues Cup, une compétition estivale mélangeant les clubs de MLS et ceux de Liga MX (la ligue mexicaine). Le LAFC s’est imposé face aux Colorado Rapids (4-0), grâce à des noms connus de la Ligue 1 : Denis Bouanga, buteur, Sergi Palencia, ex-Stéphanois, mais surtout l’ancien Niçois et Lyonnais Hugo Lloris et le champion de France avec Montpellier Olivier Giroud.

En finale, l’équipe californienne affrontera le club de Columbus Crew, vainqueur de Philadelphie (3-1), dans la nuit du 25 au 26 août prochain (1h15). L’occasion pour Lloris et Giroud, âgés de 37 ans, de remporter leur premier trophée outre-Atlantique.