Barça : Joan Laporta déjà prêt à récompenser Xavi

La suite après cette publicité

Confiance. En poste depuis le 6 novembre dernier sur le banc du FC Barcelone, Xavi Hernandez a mis quelque temps à imposer sa patte au collectif blaugrana. Mais force est de constater que depuis plusieurs semaines, le club culé, renforcé par un mercato hivernal de qualité, tourne à plein régime (invincibilité de 13 matchs en Liga). Ce n'est pas la dernière victoire du Barça sur la pelouse du Real Madrid (4-0) qui fera dire le contraire. Sur le devant de la scène, l'ancien n°6 catalan a en tout cas vu son président, Joan Laporta, lui envoyer un message aussi fort que positif pour l'avenir, alors que son contrat court jusqu'en juin 2024 du côté du Camp Nou.

« Si j’ai offert une prolongation à Xavi après le Clasico ? Nous parlons de ces questions au fur et à mesure. Nous avons un entraîneur qui aime le Barça et qui connaît très bien le club. Il souffre beaucoup mais il est très motivé. Ce sont des questions que nous n'avons pas abordées, que nous savons que nous devrons aborder, mais comme je le vois, je pense que Xavi peut rester ici aussi longtemps qu'il le souhaite. [...] En tout cas, moi, ça ne m'inquiète pas parce qu'à tout moment, dans la mesure du possible, je le reconnaîtrai professionnellement en termes de contrat et il a cette tranquillité d’esprit », a ainsi confié le patron du FCB dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.