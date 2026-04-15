Barça : Raphinha s’excuse !
Le FC Barcelone a pris la porte en Europe mardi soir, malgré sa victoire contre l’Atlético lors de ce match retour de quarts de finale. Et après ce match, un Barcelonais se fait critiquer : Raphinha, qui n’était pourtant pas sur le terrain. Après le match, en plus d’avoir dézingué l’arbitre, le Brésilien a effectivement fait un geste en direction des fans colchoneros, leur faisant comprendre qu’ils allaient sortir au prochain tour.
Sur les réseaux sociaux, l’attaquant du Barça s’est excusé. « Je demande pardon pour mon geste, qui ne correspond pas à mes valeurs ni à ma façon d’être. Ce fut un geste réalisé dans un moment de tension, en réponse à un supporter qui me manquait de respect », a répondu le Brésilien. Pas sûr que ça suffise à calmer la polémique…
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