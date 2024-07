EdF : le discours très flatteur de Kylian Mbappé sur CR7

Présent en conférence de presse avant le choc entre le Portugal et la France, en quarts de finale de l’Euro 2024, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux questions sur un certain Cristiano Ronaldo. L’occasion pour le nouveau joueur du Real Madrid de rendre un vibrant hommage à l’attaquant portugais, actuellement sous les couleurs d’Al-Nassr. « C’est un honneur. Tout le monde sait l’admiration que j’ai pour lui. On est toujours en contact. Jouer contre lui c’est un honneur. Peu importe avant et après, il reste une légende du jeu et on espère gagner demain et aller en demi-finales », a tout d’abord lancé le Français sur ses retrouvailles avec le quintuple Ballon d’Or.

Et d’ajouter : «il faut savoir apprécier ce qu’il a été, ce qu’il est. Je ne suis pas envieux. Il y en a pas deux comme lui. Il a inspiré des générations. Son CV parle pour lui et il a su se réinventer. Mais on espère gagner. Il est unique. Il n’y en a qu’un. J’espère que j’écrirai une grande histoire au Real Madrid, mais je ne pars pas là-bas pour écrire la suite», a enfin avoué le Bondynois sur l’ancien Merengue. Relancé sur CR7, Didier Deschamps a également eu des propos élogieux vis-à-vis de la star de la Selecao. «Il a cette motivation, et il la gardera toujours. Il a pris de l’âge, mais ça reste un très très grand compétiteur». L’intéressé appréciera.