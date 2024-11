OM : Roberto De Zerbi est fan de Rabiot

Quelques secondes après le passage d’Adrien Rabiot, prêt à accueillir Paul Pogba dans la cité phocéenne, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse, ce vendredi avant le choc de la 12e journée de Ligue 1 face au RC Lens. L’occasion pour le technicien italien de revenir sur les débuts de Rabiot sous la tunique marseillaise et d’encenser son protégé.

La suite après cette publicité

«C’est vraiment une découverte pour moi. Pas le joueur, évidemment, mais l’humain. C’est un champion qui a cette humilité d’adolescent entre guillemets. C’est quelqu’un qui aime le foot, a cette passion. On a la chance d’avoir un joueur comme lui, comme on a de la chance avec Hojbjerg. J’essaie toujours de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Quand je change l’animation, c’est pour aider les joueurs à être à leur meilleure position. C’est un groupe qui joue depuis très peu de temps ensemble. Lui, on est content de son niveau, il a réussi à être déjà un joueur important pour nous». Appréciable…

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire 1-0 de l’OM face à Lens vous rapporte jusqu’à 820€.