Adrien Rabiot invite Paul Pogba à signer à l’OM

À 31 ans, Paul Pogba a soif de revanche. Autorisé à rejouer au football à partir de mars 2025, le milieu de terrain français est aujourd’hui sans club, depuis son départ de la Juventus. Annoncé en MLS, le champion du monde 2018 a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas se mettre en pré-retraite. Concrètement, Pogba veut rester en Europe pour continuer à évoluer au plus haut niveau.

Car Pogba a publiquement indiqué que son autre objectif est de retrouver l’équipe de France. Et ce désir de rester sur le Vieux continent à redonner du poids à la rumeur annonçant un intérêt de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, ils sont plusieurs à conseiller à la Pioche d’aller sur la canetière. Après Patrice Evra, c’est Adil Rami qui en avait remis une couche.

«Je lui conseillerais de venir à Marseille»

«Comment ça va mon frérot ? Les rumeurs disent que tu vas te diriger vers l’OM, alors j’ai envie de te dire que si c’est vrai, je suis très content, cette équipe a besoin de plus de caractère. Si ça se fait, je débarque à Marseille, je viens avec 3, 4 ou 5 maillots que tu vas me signer, dont un pour ma communauté Twitch. Je serais tellement content de te voir à Marseille, tiens-moi au courant et on se capte. Si t’as besoin de quoi que ce soit, je suis ton soldat, et Marseille est un très bon choix, je te dis la vérité, je te le souhaite et je leur souhaite.»

Aujourd’hui, c’est Adrien Rabiot qui a invité son ancien coéquipier chez les Bleus à le rejoindre dans le sud de la France. « Je lui conseillerais de venir à Marseille. Paul, c’est un joueur de talent, s’il retourne toutes ses capacités physiques et qu’il est bien sa tête, ça reste un top joueur. Ça fait un moment qu’il n’a pas joué. C’est compliqué de retrouver un niveau élevé. Je suis venu à Marseille parce que je crois en ce projet-là, le coach est un super coach. S’il y avait des joueurs de talent comme Pogba qui veulent venir à Marseille, je leur dirais que du positif. J’ai envie de jouer avec les meilleurs joueurs », a-t-il confié en conférence de presse. Le message est passé.

