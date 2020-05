Icardi, Cavani, Lautaro : le directeur sportif de l'Inter lâche ses vérités pour le mercato

L'actualité est décidément chargée de l'autre côté des Alpes. Alors que les instances italiennes ont décidé de faire repartir la Serie A le 20 juin prochain, les premiers dossiers chauds du mercato s'accélèrent dans la Botte. Notamment du côté de l'Inter. Le club nerazzurro, actuellement troisième de son championnat à 9 points de la Juventus (mais avec un match en moins), aura du mal cette saison à aller chercher le titre. Ainsi, pour aller enfin décrocher la Vieille Dame de son piédestal lors du prochain exercice, le mercato promet d'être agité dans la cité lombarde. Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, de gros noms sont associés à la formation coachée par Antonio Conte.

Le directeur sportif du club, Piero Ausilio, est venu clarifier quelque peu tous les dossiers, en répondant aux questions de Sky Sports. Pour ce qui est des départs, deux cas sont primordiaux pour les Intéristes : ceux de Mauro Icardi et de Lautaro Martinez. Pour le premier cité, bon nombre de médias expliquent depuis quelques jours que les négociations sont très bien avancées avec le Paris Saint-Germain afin que le club de la capitale conserve le buteur argentin la saison prochaine. Des informations confirmées par Ausilio. «Nous sommes en pourparlers avec le PSG pour Mauro Icardi. Nous avons de bonnes relations avec le Paris Saint-Germain et Mauro veut rester à Paris», a-t-il indiqué. Un contrat de 4 ans aurait été accepté par l'Argentin dans la capitale.

Les rumeurs Cavani et Werner stoppées net

Si Icardi restait à Paris, un possible intérêt de l'Inter pour Edinson Cavani est-il alors possible ? Libre au 30 juin, l'attaquant uruguayen est fortement sollicité depuis quelques semaines. Des rumeurs l'envoyant un petit peu partout en Europe et même en Amérique ont fleuri à vitesse grand V. Mais pour Ausilio, l'Inter n'est pas intéressé. «Cavani, en tant que joueur libre, est une opportunité, mais nous ne travaillons pas pour le faire actuellement», explique-t-il. «Ce n'est pas une piste sérieuse.» De quoi refermer définitivement le feuilleton ? Pas sûr. Surtout si Lautaro Martinez venait à rejoindre le FC Barcelone, qui le suit intensément depuis quelques mois maintenant. Cependant, le directeur sportif du club a encore une fois été très clair sur ce dossier : il faudra payer la clause libératoire du joueur et rien d'autre !

«Si le Barça a contacté Lautaro, ils savent qu'ils doivent payer sa clause de libération ou alors il ne quittera pas l'Inter. Nous n'avons pas parlé avec Lautaro du Barça parce que nous voulons le garder», a précisé l'homme de 45 ans. Le bras de fer continue donc sur ce cas. Ausilio a aussi expliqué que le Bayern et l'Inter allaient négocier le transfert définitif d'Ivan Perisic en Bavière. «Nous allons négocier sa clause de rachat dans les prochaines semaines», a-t-il précisé. Enfin, le directeur sportif a confirmé l’intérêt de son club pour Sandro Tonali de Brescia, mais que cela serait compliqué à cause du prix demandé par la lanterne rouge de la Serie A. Et balayé d'un revers de main la rumeur Timo Werner : «il ne viendra pas. Je connais son opinion pour son avenir et nous ne le signerons pas. Je l'aime beaucoup en tant que joueur, mais nous n'avons jamais entamé de discussions pour le signer.» Bref, le chantier ne fait que commencer en Lombardie.