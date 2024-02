OL : Pierre Sage envoie un message fort à Rayan Cherki

Pendant une heure de jeu, Rayan Cherki (20 ans) a été le meilleur joueur sur le terrain et a fortement contribué à la qualification de son équipe contre le LOSC. Aligné à la droite de l’attaque lyonnaise, le milieu offensif de l’OL a été bon à la création, mais a surtout été décisif, chose rare depuis de longs mois. C’est lui qui est à la passe décisive sur le premier but de Gift Orban (40e) avant la mi-temps. Et après la pause, il est même buteur après un cafouillage de la défense lilloise (47e). Mais Pierre Sage, son entraîneur, ne veut pas s’enflammer.

En conférence de presse d’après-match, le coach de l’OL ne change pas d’avis sur son joueur : « Je m’efforce de le gérer dans sa singularité, avec parfois de la franchise, parfois de la tolérance et de la patience ». Les deux hommes ont une relation particulière comme le rappelle son coach : « dans notre relation, on s’était un peu éloignés depuis un match, mais ça va un peu mieux, sauf quand il sort. Mais parfois, le mieux est l’ennemi du bien et je pense qu’il valait mieux en arrêter là ». Avec ce but en Coupe de France, l’international Espoirs a inscrit son deuxième but de la saison (le deuxième en 2024).