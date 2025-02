Arsenal se prépare à recruter 3 joueurs et en mettre 7 à la porte

Arsenal poursuit son petit bonhomme de chemin, confortablement installé à la deuxième position de Premier League et automatiquement qualifié pour le prochain tour de la Ligue des Champions sans besoin de passer par les barrages. Une saison paisible pour les Londoniens, qui ont fait un choix fort de ne pas recruter lors du marché hivernal, là où d’autres cadors anglais comme les deux clubs de Manchester ou les voisins de Tottenham n’ont pas hésité à mettre la main à la poche.

Mais l’été prochain, tout indique que les Gunners vont mettre les bouchées doubles. Dans un long article consacré au prochain mercato d’Arsenal, The Mirror révèle ainsi que les Gunners ont l’intention de recruter trois joueurs lors du mercato estival 2025 : un gardien, un milieu de terrain défensif et un attaquant. Pour le poste de portier, le gardien de l’Espanyol Joan Garcia est le profil le plus apprécié par la direction et le staff technique.

Des arrivées coûteuses

Pour le poste de milieu, le média anglais évoque deux noms : Martin Zubimendi, l’international espagnol de la Real Sociedad, avec les Gunners qui seraient en pole position mais avec le Real Madrid qui arrive fort dans le rétroviseur. Pour rappel, sa clause libératoire est de 60 millions d’euros. Puis, le jeune norvégien Sverre Nypan (Rosenborg) a aussi été pisté. Sans surprise, c’est pour le poste de numéro 9 qu’il devrait y avoir le plus de dépenses, avec un premier candidat qui n’est autre que Benjamin Sesko, le buteur du RB Leipzig. Alexander Isaak (Newcastle) plaît beaucoup mais c’est une option qui risque de s’avérer trop onéreuse.

Et pour financer tout ce beau monde, il faudra vendre. Sept joueurs, dans différentes situations, seront ainsi poussés vers la porte. Il y a d’abord Jorginho, Thomas Partey ainsi que Kieran Tierney, qui ne seront pas prolongés et partiront libres. Oleksandr Zinchenko et Jakub Kiwior seront, s’il y a des propositions, vendus puisqu’ils n’ont pas convaincu cette saison. Enfin, Raheem Sterling et Neto ne seront pas conservés au terme de leur prêt. Une petite révolution est donc à prévoir du côté de l’Emirates Stadium !