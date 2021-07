Angleterre : Phil Foden absent de l'entraînement

Dimanche soir à Wembley (21h), l'Angleterre et l'Italie croiseront le fer en finale de l'Euro 2020. Les deux sélections continuent leur préparation ce samedi mais du côté des Three Lions, il y a une mauvaise nouvelle. Comme l'expliquent TalkSPORT et Sky Italia, Phil Foden (21 ans) ne participe pas à la séance d'entraînement du jour.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain de Manchester City y assiste seulement à cause d'un coup reçu la veille. Mais du côté du média italien, on parle déjà d'un forfait pour le match tant attendu dimanche. Affaire à suivre.