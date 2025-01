Manchester United : ça a clashé entre Ruben Amorim et Alejandro Garnacho !

Manchester United n’y arrive pas. Avant de défier Liverpool, ce dimanche dans le cadre de la 20e journée de Premier League, les Red Devils restent en effet sur quatre défaites consécutives face à Tottenham (4-3), Bournemouth (3-0), Wolverhampton (2-0) et Newcastle (2-0). Une spirale infernale que n’arrive pas à enrayer Ruben Amorim, arrivé récemment en provenance du Sporting CP. Désormais à la tête de la formation mancunienne, le technicien portugais ne semble toujours pas trouver la bonne formule pour relancer un groupe en crise de confiance. Mais ce n’est pas tout. Outre les considérations tactiques et purement sportives, le nouvel architecte des Red Devils doit également gérer quelques tensions internes.

Le 15 décembre dernier, avant de se rendre à l’Etihad Stadium pour affronter le rival Manchester City, il avait ainsi décidé de se passer des services de Marcus Rashford et Alejandro Garnacho. Si pour le premier cité, cela s’explique par ses volontés de départ, le flou était toujours présent quant aux raisons de la mise à l’écart du jeune Argentin. Le voile est à présent levé. Ce samedi, le Daily Mail révèle ainsi qu’il s’agit d’une sanction «en raison d’une manifestation de désaccord avec l’entraîneur Ruben Amorim».

Garnacho, c’est quoi le problème ?

Le média britannique va plus loin et précise que l’ailier argentin a semblé tourner le dos à Amorim et s’éloigner pendant que le patron de United lui donnait des instructions sur la ligne de touche avant qu’il n’entre en jeu contre le Viktoria Plzen en Europa League, trois jours avant le derby. «Nous essayons d’évaluer tout : l’entraînement, la performance, le jeu, l’engagement avec les coéquipiers, la motivation des coéquipiers. Tout est en jeu lorsque nous analysons et essayons de choisir les joueurs. Voilà donc ma sélection. Simple», avait de son côté justifié le nouveau coach des Mancuniens.

De leur côté, les représentants du joueur de 20 ans ont nié qu’il avait été irrespectueux et l’ont attribué à un malentendu alors que Manchester United a refusé de commenter cet épisode. Des sources anglaises ajoutent même qu’il n’y a pas (encore) de fossé entre les deux hommes et que Garnacho n’a pas été exclu. Pour autant, les doutes s’installent autour du natif de Madrid, et notamment sur sa capacité à se faire une place dans le 3-4-3 d’Amorim, qui a établi des normes exigeantes pour les joueurs depuis son arrivée. Après ce premier accrochage, celui qui a inscrit 8 buts et délivré 4 offrandes en 28 matches cette saison mais qui n’a plus débuté dans la peau d’un titulaire depuis quatre rencontres va donc devoir retrouver la confiance de son entraîneur…