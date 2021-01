PSV Eindhoven : le retour en fanfare de Donyell Malen

La suite après cette publicité

Un an fait de très bas et de très hauts. Le 16 décembre 2019, Donyell Malen était victime d'une rupture des ligaments croisés. Une sale nouvelle pour le jeune avant-centre qui réalisait un début de saison affolant. En 24 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSV Eindhoven, il avait eu le temps de marquer 17 buts et de délivrer 9 passes décisives. Le sélectionneur d'alors, Ronald Koeman, venait même de lui accorder ses premières capes avec les Pays-Bas (6 sélections, 1 but) quand le destin a frappé.

Dans son malheur, il a vu l'Eredivisie se stopper de manière définitive en mars dernier, alors qu'il se trouvait en pleine convalescence. Le joueur de 21 ans a pu revenir sur les terrains à la rentrée sans être pressé par le temps et l'envie de revenir trop vite de cette longue blessure. Bien lui en a pris car depuis le début de cette nouvelle saison, il est reparti sur les mêmes bases qu'avant son indisponibilité. Dans ce 4-4-2 où même Mario Götze retrouve une seconde jeunesse, il a marqué à 14 reprises pour 4 passes décisives en 21 rencontres entre le championnat et la Ligue Europa. De quoi s'offrir une 2e place derrière l'Ajax et une brillante qualification en 16e de Ligue Europa.

Adulé par son entraîneur

Une forme physique et des statistiques retrouvées qui font le plus grand bonheur de son entraîneur. «Nul doute qu'il est capable d'atteindre le plus haut niveau», s'enflammait Roger Schmidt en conférence de presse durant le mois de décembre. Selon lui, Malen fait tout simplement partie du gotha. «C'est une combinaison de vitesse, de qualités techniques et de ses qualités pour être toujours bien placé dans la surface. Un attaquant qui a toute cette palette est capable d'atteindre le plus haut niveau international. Et je pense qu'il ne fait aucun doute qu'il y parviendra.»

Depuis la dernière trêve internationale de novembre (durant laquelle il a été rappelé chez les Oranjes), il est même sur une réussite indécente avec 7 buts lors des 9 derniers matchs, dont quelques bijoux comme face à De Graafschap en coupe des Pays-Bas. Revenu au top et encadré par un entraîneur qui n'hésite pas à le préserver quand les matchs sont pliés, l'ancien d'Arsenal tentera de repartir fort en 2021. Un choc l'attend d'ailleurs dès ce week-end contre l'Ajax (1 point sépare les deux équipes) dans la lutte pour le titre. Malen profitera aussi de ce match pour convoquer quelques recruteurs de plus, lui dont le nom est revenu récemment du côté du BvB ou encore de Leicester.