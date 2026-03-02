Tottenham suspend trois supporters à vie pour des saluts nazis
Alors que trois "supporters" de Tottenham ont effectué des saluts nazis lors du match face à Francfort, l’UEFA a décidé de sanctionner les Spurs d’une interdiction avec sursis des déplacements de leurs supporters en Europe. Dans la foulée, le club londonien a publié un communiqué pour prendre acte de la décision de l’instance du football européen. «Nous pouvons confirmer que les trois individus surpris à faire des saluts nazis envers les supporters de l’Eintracht Francfort ont été identifiés et ont été suspendus à vie en vertu de la politique de sanctions et d’exclusion du club», précise, également, le club.
The Club has cooperated fully with UEFA's investigation, as well as with German police on the night and, subsequently, the Met Police.
We can confirm that all three individuals found to be making Nazi salutes towards Eintracht Frankfurt fans have been identified and have received indefinite bans under the Club’s Sanctions and Banning Policy.
The Club stands firmly against all forms of discrimination and has therefore taken the strongest possible action. The disgusting behaviour of a minority of so-called fans on the night is in no way reflective of the values of our Club and its supporters.
«Le Club a été informé des sanctions qui lui ont été infligées par l’UEFA suite au comportement absolument odieux d’un petit nombre d’individus lors de notre récent match de Ligue des Champions à Francfort. Le club a pleinement coopéré avec l’enquête de l’UEFA, ainsi qu’avec la police allemande le soir des faits et, par la suite, avec la police métropolitaine. Le Club s’oppose fermement à toute forme de discrimination et a donc pris les mesures les plus sévères. Le comportement odieux d’une minorité de prétendus supporters ce soir-là ne reflète en rien les valeurs de notre Club et de ses supporters».
