Tottenham suspend trois supporters à vie pour des saluts nazis

Alors que trois "supporters" de Tottenham ont effectué des saluts nazis lors du match face à Francfort, l’UEFA a décidé de sanctionner les Spurs d’une interdiction avec sursis des déplacements de leurs supporters en Europe. Dans la foulée, le club londonien a publié un communiqué pour prendre acte de la décision de l’instance du football européen. «Nous pouvons confirmer que les trois individus surpris à faire des saluts nazis envers les supporters de l’Eintracht Francfort ont été identifiés et ont été suspendus à vie en vertu de la politique de sanctions et d’exclusion du club», précise, également, le club.

«Le Club a été informé des sanctions qui lui ont été infligées par l’UEFA suite au comportement absolument odieux d’un petit nombre d’individus lors de notre récent match de Ligue des Champions à Francfort. Le club a pleinement coopéré avec l’enquête de l’UEFA, ainsi qu’avec la police allemande le soir des faits et, par la suite, avec la police métropolitaine. Le Club s’oppose fermement à toute forme de discrimination et a donc pris les mesures les plus sévères. Le comportement odieux d’une minorité de prétendus supporters ce soir-là ne reflète en rien les valeurs de notre Club et de ses supporters».