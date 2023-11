Borussia Dortmund : la douloureuse descente aux enfers de Karim Adeyemi

Brillant lors de la saison 2021/2022 au Red Bull Salzbourg où il s’est révélé à la face de l’Europe avec 23 buts et 9 passes décisives en 44 rencontres, Karim Adeyemi mettait alors les plus grands clubs en émoi. Conscient qu’il devait encore passer une étape, il avait opté pour le Borussia Dortmund, un club où il aurait la possibilité de grandir. «Quand j’étais petit garçon, j’étais fasciné par le football rapide des noirs et jaunes. C’est pourquoi il m’est rapidement apparu clairement que j’aimerais rejoindre le BVB lorsque j’ai découvert l’intérêt de Dortmund. J’ai délibérément signé pour le long terme, car je suis convaincu que nous serons une équipe passionnante qui, avec le soutien des fantastiques supporters de Dortmund, sera capable de concourir pour les titres et de les remporter à moyen terme» expliquait-il alors à la signature de son contrat jusqu’en juin 2027 moyennant un transfert de 30 millions d’euros.

Frustré par des problèmes physiques en début de saison, il a passé une première partie décevante où il a été obligé d’attendre le 22 janvier pour se montrer décisif en Bundesliga. Relativement décevant même s’il a mieux terminé la saison, il livrait un bilan finalement honnête pour une première saison avec 9 buts et 6 offrandes en 32 matches dont une image forte avec un joli but - finalement inutile - contre Chelsea en 1/8e de finale de Ligue des Champions. Pourtant, alors qu’on l’attendait prendre davantage de protagonisme cette saison, le joueur de 21 ans est loin de remplir ce rôle. Fixé en tant qu’ailier gauche, il n’a toujours pas marqué en 13 rencontres (2 passes décisives) et ne compte que 5 titularisations avec le BvB.

Karim Adeyemi meilleur sur Instagram que sur les terrains

Un bilan très maigre aux conséquences multiples. Absent de la sélection allemande depuis l’été 2022, sa saison dernière ne lui a pas permis d’évoluer en A. Appelé en équipe U21 en octobre dernier, il avait participé avec une passe décisive à la victoire 3-2 contre la Bulgarie. Par contre, il n’était pas là en novembre pour défier l’Estonie ce vendredi (4-1). La raison ? Il a décliné sa convocation et a préféré rester s’entraîner avec le Borussia Dortmund. Une décision fortement contestée. Bernd Neuendorf président de la DFB a été profondément irrité par le comportement de l’ancien du Red Bull Salzbourg.

«Cela ne sert à rien de forcer quelqu’un à venir ici. Cela n’aide pas l’équipe si quelqu’un se présente avec la moitié de ses efforts, il faut que ce soit avec conviction et passion. C’est une indication claire d’à quel point Adeyemi attache de l’importance à cela. Je pense que vous devez être fier de porter l’aigle sur votre poitrine» a-t-il déclaré à Bild. Des propos partagé par le patron du Borussia Dortmund et vice-président de la DFB, Hans-Joachim Watzke : «je le vois de la même manière. Bernd Neuendorf et moi n’avons pas d’opinions différentes à ce sujet.»

Au Borussia Dortmund cela a également provoqué des remous puisque son coach Edin Terzic et son directeur sportif Sebastian Kehl ont eu une réunion avec lui. Ils en ont profité pour pointer du doigt ses performances et son investissement. Au-delà de ce qu’il montre, son investissement est remis en cause puisqu’il est très présent sur les réseaux sociaux. En couple avec la rappeuse suisse Loredana (28 ans), il se distingue bien plus en photographie sur son compte instagram qu’en tant que footballeur. À sept mois d’un Euro 2024 à domicile, la situation commence à devenir très compliquée pour un joueur qui risque bien de vivre cette compétition assis sur son canapé …