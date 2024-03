Declan Rice a recalé Manchester City malgré tout l’argent du monde

C’était l’un des feuilletons de l’été sur le marché des transferts. Pourtant, après des semaines de négociations et de rumeurs toutes plus farfelues les unes que les autres, Declan Rice est resté à Londres et a troqué le maillot de West Ham pour enfiler celui d’Arsenal. Une décision qui faisait sens vu la belle saison des Gunners et le jeu déployé par les ouailles de Mikel Arteta. Pour autant, le milieu de terrain de 25 ans avait l’occasion de rejoindre Manchester City. Auteure d’un triplé remarquable la saison passée et qui avait notamment empêché Arsenal d’être champion 20 ans après, la formation mancunienne s’était alignée sur des sommes faramineuses pour attirer l’international des Three Lions. Pour autant, Rice n’a pas hésité et a quand même choisi Arsenal.

Et alors que les deux rivaux s’affrontent ce dimanche, Pep Guardiola est revenue en conférence de presse sur cette lutte acharnée pour recruter la sentinelle anglaise cet été : «le refus de Rice ? Parfois, ici, il arrive qu’il y ait beaucoup de joueurs que nous voulons et qui décident de ne pas nous rejoindre. Ce n’est pas le premier que nous voulions et qui n’a pas voulu signer. Nous avons une longue liste. À la base, il ne voulait pas venir pour tout l’argent du monde ou pour quoi que ce soit, donc ça ne s’est pas fait. Il a pris sa décision, c’est bien et nous lui souhaitons bonne chance". Toutes les équipes de Premier League auraient signé Declan Rice. C’est le capitaine international de l’équipe d’Angleterre et un jeune joueur qui joue régulièrement de nombreux matches. C’est pourquoi Arsenal a mis beaucoup de pression sur lui pour le recruter.»