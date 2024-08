OM : Mason Greenwood, le tube de l’été !

Mason Greenwood n’en finit plus d’impressionner. Critiqué lors de son arrivée dans la cité phocéenne pour des raisons extra-sportives, l’Anglais de 22 ans n’en reste pas moins étincelant sur le terrain. Auteur de 3 buts depuis le début de la saison, l’ancien de Manchester United a récidivé, samedi soir, sur la pelouse de Toulouse. Et de quelle manière. Parfaitement trouvé par Luis Henrique, il trompait Guillaume Restes d’une frappe limpide du gauche en première intention (16e) avant de récidiver dans la foulée sur un nouveau décalage du Brésilien (17e). Un début de match exceptionnel avant de porter le jeu offensif des hommes de Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

Fin techniquement, imprenable sur les premiers appuis et dans tous les bons coups, le nouvel homme fort de l’OM a, en effet, tout simplement récité son football. Tout proche du triplé en fin de première période sur une nouvelle tentative repoussée par le dernier rempart toulousain, il aura globalement fait vivre un enfer au Téfécé. Une nouvelle performance XXL confirmant les premières sorties de l’intéressé. Décisif à Brest et une nouvelle fois précieux contre Reims malgré le nul concédé par l’OM (2-2), Greenwood s’affirme, d’ores et déjà, comme l’une des principales attractions du championnat de France.

À lire

Toulouse - OM : Roberto De Zerbi n’a pas tout aimé…

Des débuts tonitruants !

Actuel meilleur buteur de l’élite du football français avec 5 réalisations et premier joueur à inscrire autant de buts après trois journées depuis Mario Balotelli en 2016 (5), l’ex-ailier des Red Devils, logiquement élu homme du match par la rédaction FM, confirme par ailleurs sa très belle saison réalisée du côté de Getafe la saison dernière. Véritable poison pour les défenses adverses et fort d’un sang froid impressionnant face au but - excepté ce gros raté avant l’heure de jeu (58e) - Greenwood écrase finalement tout sur son passage. Des débuts sensationnels logiquement salués par son entraîneur, Roberto De Zerbi, interrogé au micro de DAZN quelques instants après le récital olympien.

La suite après cette publicité

«On a fait une bonne première période, on a marqué deux buts, on a eu de belles occasions, on a eu un avantage aussi avec ce carton rouge, c’était bien aussi d’avoir cette force en un contre un notamment avec Greenwood, ça nous a permis de marquer. Je suis content de tous mes joueurs, on a beaucoup travaillé avec ma direction, c’est la responsabilité de tout le monde, de moi, de Mason, des joueurs. On a des joueurs très forts, jeunes donc tout est plus simple pour moi. On a 7 points sur 9 mais on ne va pas s’arrêter là, on va continuer». Une satisfaction également partagée par le principal concerné, questionné quelques minutes plus tôt.

«J’ai très bien joué ces derniers temps et c’est grâce à mes coéquipiers. Ils me mettent dans de très bonnes conditions pour marquer. Je dois les remercier car sans eux, je n’y arriverai pas. Tout le monde était bien, le coach, les supporters. C’est super jusqu’ici. On a tous confiance en notre coach et avec cette manière de faire, on va gagner encore d’autres matchs», a de son côté assuré le nouveau héros de l’écurie marseillais au micro du diffuseur. Une chose est sûre, avec un Mason Greenwood à ce niveau-là, l’OM, leader provisoire, peut espérer de très grandes choses lors de cet exercice 2024-2025…