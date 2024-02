Le cauchemar au Qatar se poursuit pour Christophe Galtier

Licencié cet été par le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier (57 ans) n’a pas connu des derniers mois forcément faciles à supporter. Outre l’échec avec la formation francilienne, le technicien français devait comparaître devant la justice dans une affaire où il était accusé de harcèlement moral et de discrimination lors de son passage à la tête de l’OGC Nice. Finalement relaxé en décembre dernier, il a pu s’enlever d’un poids sur les épaules, mais cela n’a pas pour autant résolu tous ses problèmes. Outre ses démêlés avec la justice, Christophe Galtier a relancé sa carrière en tant que coach. Direction une destination exotique avec la formation qatarie d’Al-Duhail.

Une toute première expérience à l’étranger dans la peau d’un numéro un pour Christophe Galtier qui débutait par une défaite 4-3 en AFC Champions League contre les Saoudiens d’Al-Nassr avec Cristiano Ronaldo à leur tête. «Avant de prendre mes fonctions d’entraîneur de l’équipe, j’ai examiné les statistiques et elles n’étaient pas bonnes. Aujourd’hui, nous avons eu 6 occasions de marquer et nous avons réussi à marquer trois buts. Nous avons affronté une grande équipe avec un grand potentiel et ses joueurs avaient les bonnes solutions, et les buts marqués par Ronaldo, Mané et Talisca étaient magnifiques. Dans ce match, les capacités individuelles ont fait l’équipe, et malgré cela, mon équipe a réussi à présenter un très bon match» confiait-il alors empli d’optimisme.

Une aventure qui tourne au vinaigre

Pourtant, la situation ne s’est pas vraiment améliorée depuis et les critiques ont fusé au sein du pays du Golfe Arabo-Persique. Incapable de relever la barre en Ligue des Champions Asiatique en terminant troisième derrière Al-Nassr et Persepolis, Christophe Galtier a pris la porte dans cette compétition tout comme son équipe. Même cas de figure en Coupe après une élimination le 28 décembre dernier en quart de finale contre Al-Arabi (3-1). En championnat, ce n’est pas vraiment mieux puisque malgré son statut de champion en titre de Qatar Stars League, Al-Duhail pointe désormais à la sixième place à 14 points du leader Al-Sadd et à 10 unités d’Al-Wakrah et Al-Gharafa qui complètent le podium. Un exercice très compliqué pour le technicien français alors qu’il dispose dans son équipe de plusieurs joueurs intéressants comme Philippe Coutinho (ex Liverpool et FC Barcelone), Lucas Verissimo (ex-Benfica), Ibrahima Diallo (ex-Brest et Southampton), Isaac Lihadji (ex-Marseille et Lille) ou encore Almoez Ali, star nationale au Qatar.

Après 12 matches officiels dirigés, Christophe Galtier compte seulement 4 victoires, 1 nul et 7 défaites avec 21 buts inscrits pour 24 buts concédés. Un bilan loin d’être flatteur pour le natif de Marseille qui accusait d’ailleurs le coup à la mi-décembre après une défaite 3-2 contre Al-Wakrah actuel deuxième du championnat. «C’est vrai que nous avons du mal à cause des absences, mais nous avons commis de nombreuses erreurs défensives dans le match. Nous avons mené deux fois, mais Al Wakrah a changé la donne en cinq minutes. C’est un résultat décevant pour nous», expliquait-il après la rencontre. Alors que le championnat va reprendre dimanche contre Al-Arabi, les derniers matches n’ont pas été rassurants. En préparation, Al-Duhail s’est incliné contre le Shanghai Shenhua (1-0) et le Zenit Saint-Pétersbourg. Conséquence, cela fait désormais six matches de suite que l’équipe de Christophe Galtier a perdu. Contacté par l’OM avant que Jean-Louis Gasset soit choisi comme successeur de Gennaro Gattuso, celui qui a été sacré champion de France 2021 avec Lille entend poursuivre son projet avec la formation qatarie. Cependant, il va vite devoir relever la barre, car les résultats de son équipe ne sont pas en adéquation avec son statut.