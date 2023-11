Al-Duhail : Christophe Galtier perd encore et inquiète la presse qatarie

Après son aventure manquée du côté du PSG, Christophe Galtier avait expliqué avoir besoin de temps pour se reposer. Finalement, après quelques mois d’inactivité, le technicien français a fini par récupérer un poste au… Qatar. Après avoir été associé à Naples ou l’OM, Galtier avait décidé de rejoindre le club d’Al-Duhail, situé à Doha et appartenant à la même famille que celle du PSG : Al-Thani. Et il avait été mis rapidement dans le bain puisqu’il avait connu sa première en Ligue des Champions asiatique face à Cristiano Ronaldo et Al-Nassr. Le Portugais, auteur d’un match XXL, n’avait laissé aucune chance à son adversaire et Galtier avait donc connu sa première défaite sous ses nouvelles couleurs.

La suite après cette publicité

Très mal embarqué en championnat malgré un effectif bien au-dessus de la moyenne, Al-Duhail, sous les ordres de l’ancien coach de l’OGC Nice, a enchaîné par deux petites victoires à l’arraché. Mais pas de quoi rassurer, surtout dans le contenu où l’équipe avait semblé désordonnée selon la presse locale. Alors ce mardi soir, Christophe Galtier était attendu au tournant avec Al-Duhail pour cette nouvelle journée de Ligue des Champions asiatique. Encore opposée à Al-Nassr, l’équipe du technicien français devait impérativement gagner pour rester dans la course à la qualification. Et cette fois, Al-Duhail affrontait un Al-Nassr sans Cristiano Ronaldo, laissé au repos.

À lire

LdC AFC : nouvelle défaite pour Karim Benzema et Al-Ittihad

La presse locale déçue après cet échec

Mais l’absence du Portugais n’a rien changé au résultat. Malgré un doublé de Philippe Coutinho qui retrouve des couleurs au Qatar, Christophe Galtier a connu une nouvelle défaite (3-2) à cause d’un triplé de Talisca. Et avec cette nouvelle défaite, Al-Duhail est dernier de sa poule avec 1 petit point et donc quasiment éliminé en Ligue des Champions. «Le match a été difficile, même si nous avons bien commencé. Une mauvaise organisation est apparue sur le terrain. Nous devrions être plus organisés, protéger le ballon et bien positionner les joueurs, mais il y avait une mauvaise répartition sur le terrain. L’équipe encaisse un certain nombre de buts dans de nombreux matches. J’ai parlé avec les joueurs et les erreurs ne sont pas seulement défensives, mais plutôt une erreur tactique», a justement expliqué le coach de 57 ans après la rencontre.

La suite après cette publicité

Et après cette désillusion, la presse qatarie n’épargne personne. «Al-Duhail coule… et la victoire s’envole tout comme la qualification» titre le journal Al-Sharq. Même son de cloche pour Al-Raya qui évoque «la fin du rêve asiatique pour Al-Duhail» et souligne la nervosité de Christophe Galtier sur le banc qui «s’est attaqué au staff d’Al-Nassr et qui ne dégageait pas une grande sérénité.» Pour «The Peninsula», c’est «la défaite tactique de Christophe Galtier, devant plus de 36 500 spectateurs (le record du club en C1), qui a mis Al-Duhail au bord d’une sortie anticipée.» La presse locale n’épargne donc pas Galtier après cette nouvelle contre-performance, même si certains joueurs sont aussi ciblés. Après sa première défaite déjà, l’ancien coach du PSG avait aussi été questionné par les journalistes sur ses choix, pas toujours compris et ses consignes floues. Il ne reste désormais que le championnat au coach français pour répondre aux critiques…