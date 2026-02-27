PSG : un candidat à la mairie de Paris demande à Hakimi de se mettre en retrait

On le sait depuis le début de la semaine, Achraf Hakimi a été renvoyé devant la cour criminelle pour viol. L’international marocain fait l’objet d’une enquête depuis des faits intervenus en 2023. Une jeune femme assure avoir été violée par le joueur du PSG à son domicile. L’ouverture d’une enquête a abouti à la mise en examen du latéral droit. Après investigations, la juge d’instruction a décidé du renvoi en procès pour viol, suivant les réquisitions du parquet de Nanterre. Depuis les deux clans luttent par déclarations interposées mais cette fois, c’est le politique qui s’en mêle.

Le candidat "Horizons-Renaissance" à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, a expliqué sur les ondes de BFMTV/RMC ce matin que le latéral droit devrait se mettre en retrait le temps qu’une décision de justice soit rendue. «Je crois que c’est mieux pour lui et pour le club qu’il se mette en disponibilité le temps du procès». L’ancien député prend la tangente de Rachida Dati, candidate dans la capitale elle aussi, qui invoquait pour sa part la présomption d’innocence. «Les faits qui lui sont reprochés sont très graves, insiste M. Bournazel. Il a le droit à la présomption d’innocence, mais je pense que le temps qu’il y ait des décisions de justice, pour protéger le club, pour protéger tout le monde, la présumée victime comme lui, je pense que c’est important (qu’il ne joue pas)».