PSG : trois retours de poids avant Manchester City

Le PSG s’apprête à jouer un match capital ce mercredi. Pour leur avant-dernier match des phases de play-off de la Ligue des Champions, les Rouges et Bleus reçoivent Manchester City, qui semble être de retour en forme après sa période plus que compliquée. 25e au classement, l’équipe de Luis Enrique sera dans l’obligation de l’emporter au Parc des Princes. Et bonne nouvelle pour les Franciliens, puisqu’ils devraient pouvoir compter sur les retours d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Marquinhos.

La suite après cette publicité

Alors que les trois tauliers de l’effectif parisien étaient absents pour affronter le RC Lens ce samedi, RMC Sport indique qu’ils devraient être présents pour défier les Skyblues. Victime d’une grippe, Dembélé devrait être remis sur pied à temps. Sa présence à l’entraînement dès ce lundi reste tout de même encore indécise. Pour ce qui est de Marquinhos et Hakimi, le Brésilien se serait remis de sa gêne ressentie à l’adducteur, tandis que le Marocain aurait simplement été préservé pour le match face aux Sang et Or.