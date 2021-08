Le LOSC présente son nouveau maillot third

Champion de France en titre au terme d'une des saisons les plus excitantes de l'histoire en Ligue 1, le LOSC Lille entend bien défendre son trône comme il se doit malgré la concurrence féroce d'un PSG vexé ayant aligné les stars pour reprendre sa couronne.

⚫ Inspiré par la légendaire Citadelle de Lille, il vient compléter le kit 2021/22 des Dogues : fans lillois, voici le nouveau maillot Third 21/22 du LOSC by @NBFootball, disponible dès aujourd'hui 🔽#NBFOOTBALL #LOSC2122 #NothingStopsTheDogues — LOSC (@losclive) August 17, 2021

Pour ce nouvel exercice 2021-2022, New Balance, équipementier des Dogues depuis la saison 2016-2017, vient de dévoiler le maillot third qu'arboreront les nouveaux joueurs de Jocelyn Gourvennec cette année. Après avoir designé un maillot domicile au look urbain et graphique, la marque américaine a conçu un troisième maillot épuré mais travaillé visuellement.

Ce nouveau kit third, qui devrait être utilisé majoritairement par Burak Yilmaz, Jonathan Bamba, Benjamin André, Jose Fonte ou encore Jonathan David les soirs de Ligue des Champions, est fait d'un noir relativement clair mélangeant le blanc (pour le sponsor maillot Boulanger et le logo de New Balance) ainsi que le rouge vif, pour faire ressortir l'écusson du LOSC.

Sur tout le devant de la nouvelle tunique third des pensionnaires du stade Pierre-Mauroy, on retrouve également un design particulier réalisé par New Balance. Si de légers points, tels les points de couture d'un costume, traversent l'ensemble de ce maillot, un graphique en arrière-plan très discret y est incorporé.

À noter que la couleur principale diffère légèrement de celle qui est visible au niveau des deux épaules de cette nouvelle tunique, où un gris plus clair a été choisi pour créer un petit contraste. Des détails précis que ne manqueront pas de remarquer les supporters de Lille dès la mise en vente de cette nouvelle création signée New Balance.

