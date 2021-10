Gerard Piqué dresse un constat implacable sur les maux du Barça, la presse italienne s'enflamme pour Edin Džeko

La suite après cette publicité

Gerard Piqué se lâche

Le FC Barcelone est sous l'eau. Après sa nouvelle défaite face à l'Atlético de Madrid (2-0), le club catalan pointe à la 9ème place de Liga en ce dimanche matin. Le défenseur Gerard Piqué a eu des mots durs, mais réalistes, après la rencontre. « On pourrait jouer trois heures sans marquer... », a-t-il lâché au micro de Movistar +. De son côté, Ronald Koeman, qui est sur un siège éjectable depuis de nombreuses semaines, a reçu le soutien inattendu de son président Johan Laporta qui l'a conforté dans son poste.

Edin Dzeko a déjà convaincu tout son monde

Les supporters de l'Inter Milan s'inquiétaient avec le départ de Romelu Lukaku cet été, ils peuvent être rassurés avec Edin Džeko. L'ancien attaquant de l'AS Roma réalise des débuts canons sous ses nouvelles couleurs avec déjà 6 buts en Serie A. Une fois de plus, il a été décisif dans la victoire des siens face à Sassuolo (2-1) avec un but et un penalty provoqué. «Le magicien Dzeko», s'enflamme la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Même son de cloche du côté de Tuttosport, «l'Inter remercie Dzeko», peut-on lire.

Les choix Ole Gunaar Solskjær font parler

Les points perdus à domicile s'accumulent en ce début de saison à Manchester United. Les Red Devils ont été une fois de plus accrochés par Everton (1-1) hier après-midi. Forcément, les choix d'Ole Gunnar Solskjear interrogent Outre-Manche. En effet, le coach norvégien a pris la décision de se priver de Cristiano Ronaldo et Paul Pogba, remplaçants au coup d'envoi de la rencontre. Si Manchester United gagne, c'est souvent à l'arraché et sans jamais convaincre dans le jeu. De quoi inquiéter les supporters.