Entraînements, staff, mercato… comment Hansi Flick mène sa révolution au Barça

Une nouvelle ère débute en Catalogne. Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions en quart de finale face au PSG et une deuxième place en Liga, à dix unités de son rival madrilène, le FC Barcelone a décidé de remercier Xavi au terme d’un feuilleton aux multiples rebondissements. Pour remplacer l’ancien milieu de terrain catalan, les Culers ont alors misé sur Hansi Flick, de retour au premier plan suite à un passage raté avec la sélection allemande. «Le FC Barcelone et l’entraîneur Hansi Flick ont trouvé un accord afin que l’Allemand devienne le coach de l’équipe première du Barça jusqu’au 30 juin 2026. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a signé son contrat au sein des bureaux du club, en présence du Président Joan Laporta, du Vice-Président Responsable du Sport Rafa Yuste et du Directeur Sportif, Deco», confiait à ce titre le communiqué du club barcelonais pour officialiser la nouvelle. De son côté, le natif d’Heidelberg, bien décidé à replacer le Barça au sommet de l’échiquier européen, ne tardait pas à afficher ses ambitions.

Des entraînements rappelant le style Luis Enrique

«C’est un grand honneur et aussi un rêve de signer un contrat comme entraîneur du FC Barcelone. Ce club est incroyable. La philosophie est similaire à la mienne, le football de possession et très technique (…). J’ai vraiment envie de commencer. Depuis mon arrivée, j’ai vu que tout le monde aime ce club et fait tout son possible pour son succès. Le Barça possède l’une des meilleures équipes de jeunes du monde. Dans l’équipe première, il y a un mélange entre joueurs expérimentés et jeunes talentueux. Je pense que nous devons travailler pour qu’ils puissent s’améliorer. C’est notre travail avec Deco et le président Laporta. Le travail d’équipe est très important pour moi. J’ai gagné quelques titres avec le Bayern de Munich et je suis sûr de suivre ce chemin à Barcelone. Nous pouvons continuer beaucoup de choses parce que c’est ce qui est le plus important», assurait l’intéressé au micro de Barça TV. Mais quand est-il après ces quelques semaines passées à la tête de l’écurie catalane ?

Selon les dernières informations du quotidien AS et malgré un groupe restreint - Flick ne dispose que de 12 joueurs de l’équipe première, conséquence directe des différentes échéances internationales au cours de l’été - le premier changement significatif se situe du côté de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, là où les Culers se préparent avant le début de l’exercice 2024-2025. En effet, le média espagnol précise que le technicien allemand de 59 ans n’a pas tardé avant de mettre en place un rythme d’entraînement intense, à l’instar de ce qu’il avait pu proposer lors de son passage au Bayern Munich. Conscient qu’une préparation physique optimale est une nécessité dans le football actuel, l’ancien sélectionneur de la Nationalmannschaft n’a ainsi laissé que peu de répit à ses joueurs depuis qu’il a repris la barre, le 10 juillet dernier. Pour illustrer la philosophie incarnée par le nouvel architecte du Barça, les coéquipiers de Vitor Roque, qui a décidé de couper court à ses vacances pour parfaire sa condition physique, ont ainsi d’ores et déjà effectué treize séances d’entraînement, réparties sur quatre doubles séances.

Le retour de Thiago Alcántara, symbole de l’effet Flick

Si les Blaugranas profiteront, ce dimanche, d’un deuxième jour de repos, Flick n’a pour l’heure effectué qu’une seule concession, à savoir annuler la séance d’entraînement de l’après-midi du premier jour de travail. Depuis et en attendant le retour des premiers internationaux (Lewandowski et Christensen sont attendus ce lundi tandis que Ter Stegen, Gündogan et Raphinha suivront à la fin de la semaine), la planification des séances de travail a été réalisée à la lettre, avec un impact sur l’aspect physique qui, selon le vestiaire, n’a pas été vu depuis l’époque Luis Enrique. Un rythme qui n’est pas prêt de s’arrêter. Cette semaine, les Culers continueront, à ce titre, d’accumuler les entraînements physiques supervisés par Julio Tous, avec encore deux séances doubles et un seul jour de repos, prévu samedi. Au total, ce sont donc vingt séances d’entraînement que l’équipe première aura effectuées avant de s’envoler pour les États-Unis où elle entamera une tournée intense de dix jours (28 juillet au 7 août) avec trois matches au programme : Manchester City (30 juillet), le Real Madrid (3 août) et l’AC Milan (6 août).

Clé de la réussite munichoise lors du passage de Flick en Bavière, cette intensité n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir au sein du vestiaire catalan. «Les séances d’entraînement ne sont pas très longues non plus, mais cela ne s’arrête à aucun moment», note dans cette optique un membre de la formation barcelonaise. Contraint par le décalage horaire et les fortes chaleurs à venir lors du périple des Culers outre-Atlantique, le tacticien allemand - qui devra encore patienter avant de retrouver certains cadres tels que Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Eric Garcia ou encore Fermín López - tente donc de maximiser le temps passé à Sant Joan Despí. Mais ce n’est pas tout. Outre les terrains d’entraînement, celui qui a offert un incroyable sextuplé au Bayern Munich (Bundesliga, Coupe d’Allemagne, Supercoupe d’Allemagne, Ligue des Champions, Supercoupe de l’UEFA, et Mondial des clubs) diffuse également ses idées pour la construction du futur visage des Blaugranas. Dès lors, l’ancien manager du TSG Hoffenheim, séduit par la vision du football de l’Espagnol, peut notamment se targuer d’avoir convaincu Thiago Alcántara de le rejoindre dans ce nouveau projet.

Une collaboration étroite avec sa direction pour le mercato

«Thiago Alcántara, qui a récemment annoncé sa retraite des terrains à l’âge de 33 ans, rejoindra l’équipe de Hansi Flick dans les prochaines semaines pour suivre une formation d’entraîneur. L’ancien footballeur devrait faire partie de l’équipe première de football tout l’été et sera donc l’un des expéditionnaires de la tournée aux États-Unis. Le milieu de terrain formé à La Masia et le nouvel entraîneur du Barça ont noué de bonnes relations personnelles au cours de leur seule saison ensemble au Bayern Munich, remportant un triplé», précisait le communiqué catalan. Parallèlement, Flick continue également d’entretenir des liens étroits avec son président Joan Laporta et son directeur sportif, Deco, pour dénicher les meilleurs coups sur le marché des transferts. Si la piste menant à Nico Williams, actuellement sous les couleurs de l’Athletic Bilbao et fort d’un Euro 2024 étincelant, reste plus que jamais d’actualité, le nouveau coach du Barça a également fait part de ses envies aux hautes sphères du club. À ce titre, il souhaiterait absolument intégrer Noah Darvich, champion du monde U17 avec la Mannschaft, au groupe professionnel.

Prêté à Levante la saison passée et convoité par différents clubs à un an de la fin de son contrat, Álex Valle ferait, lui aussi, partie des plans de l’Allemand, qui voit en lui une possible doublure au poste de latéral gauche et qui aimerait le tester durant la pré-saison. Si les dossiers João Félix et João Cancelo continuent, quant à eux, de faire parler, Flick a par ailleurs signifié sa volonté de poursuivre l’aventure avec Vitor Roque, et ce malgré les nombreuses rumeurs de départ. Enfin, le coach de 59 ans - bien conscient de la situation précaire des finances du Barça - ne manque pas non plus de regarder à l’extérieur. Désireux de renforcer son entrejeu, c’est ainsi qu’il aurait glissé le nom d’Angelo Stiller. Le milieu allemand de 23 ans a été l’auteur d’une saison remarquable avec Stuttgart. Homme de base du succès des hommes de Sébastien Hoeness, la sentinelle s’est également mise en avant avec un but et six passes décisives en 36 apparitions cette saison avec les coéquipiers de Serhou Guirassy.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux de Bundesliga - il a d’ailleurs été le joueur de moins de 23 ans à avoir réalisé le plus de passes progressives lors du dernier exercice dans les cinq grands championnats (207 passes) - son profil plaît particulièrement à Hansi Flick. Natif de Munich et formé au Bayern, l’international espoirs allemand (17 sélections) avait d’ailleurs été lancé pour la première fois en Ligue des Champions par l’ancien entraîneur du club bavarois en décembre 2020. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les pensionnaires de la Mercedes-Benz Arena, le gaucher pourrait donc plier bagage dans les semaines à venir, même si le montant demandé par la formation allemande (environ 25 millions d’euros) pourrait refroidir les ardeurs catalanes. En attendant de connaître les premières emplettes barcelonaises sur le marché des transferts, une chose est quoi qu’il en soit d’ores et déjà actée : la révolution Hansi Flick a bel et bien débuté de l’autre côté des Pyrénées.