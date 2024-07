Le FC Barcelone veut envoyer Vitor Roque en Arabie saoudite

Encore comparé à Endrick et aux autres grands espoirs sud-américains il y a quelques mois, Vitor Roque (19 ans) a connu des débuts désastreux au FC Barcelone. Acquis pour 30 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter environ 30 M€ de bonus, le buteur brésilien a rapidement été écarté des plans de Xavi Hernandez et n’est apparu qu’à 14 reprises (2 buts) depuis janvier 2024. Son temps de jeu avait provoqué un conflit entre l’entourage du joueur et le Barça, qui serait prêt à s’en séparer.

Alors que le nouvel entraîneur Hansi Flick attendait les premiers entraînements afin de juger sa place dans la rotation de la saison 2024/2025, Sport annonce maintenant que Vitor Roque va certainement quitter le Barça cet été. Le club blaugrana assure qu’il n’aura pas de temps de jeu et reste même ouvert à le vendre si une offre importante arrive, lui qui détient un long contrat jusqu’à 2031. Il n’a que 19 ans et le Barça voulait le prêter pour lui donner des minutes, mais les offres européennes se font maigres.

Al-Hilal prépare une offre XXL

Comme nous vous l’avions révélé, les dirigeants de la Lazio, qui viennent de perdre Ciro Immobile, préparent une première offre pour Vitor Roque qui devrait prendre la forme d’un prêt avec une option d’achat évaluée à 25 millions d’euros. Mais une nouvelle possibilité pourrait changer les plans du Barça. Selon Sport, Al-Hilal, le champion d’Arabie saoudite, serait prêt à soumettre une offre stratosphérique pour le Brésilien. Une porte de sortie en or, qui arrangerait beaucoup le Barça puisqu’il s’agirait d’un transfert avec une belle indemnité, plutôt qu’un prêt.

Barcelone et l’entourage du joueur attendent l’offre du club saoudien pour discuter, alors que la direction catalane est ouvert à une vente définitive si toutes les parties y trouvent leur compte. Vitor Roque partira en tournée aux États-Unis avec les Blaugranas et une décision finale sera ensuite prise pour l’attaquant de 19 ans. De son côté, l’ex-buteur de l’Athletico Paranaense se fait déjà à l’idée qu’il ne continuera pas au Barça et aimerait retrouver du temps de jeu.