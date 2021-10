Serie A : Sassuolo domine Venise au terme d'un match animé

Suite de la neuvième journée de Serie A ce samedi, avec un choc du bas de tableau entre Sassuolo (15e) et Venise (16e). Deux équipes qui affichaient le même bilan après huit rencontres disputées, avec deux victoires, deux matchs nuls et quatre défaites. Les Neroverdi s'alignait en 4-2-3-1, Lopez était présent au milieu de terrain, tout comme Berardi dans le couloir droit. Venise se présentait en 4-4-2 avec Romero dans les cages. Sassuolo avait la possession du ballon, mais c'est Venise qui se procurait les meilleures occasions.

Les promus ouvraient même le score grâce à une frappe enroulée d'Okereke qui ne laissait aucune chance à Consigli (0-1, 32e). Pas pour longtemps puisque les Neroverdi égalisaient seulement cinq minutes plus tard par l'intermédiaire de Berardi, dont la frappe passait sous le bras de Romero (1-1, 37e). Ils prenaient même l'avantage au retour des vestiaires à la suite d'un but contre son camp d'Henry (2-1, 50e), avant que Frattesi n'aggrave le score (3-1, 66e). Forte marquait par deux fois pour Venise (74e, 79e), mais il était signalé en position de hors-jeu. Avec ce succès, Sassuolo grimpe à la 12e place et ira à Turin défier la Juventus lors de la prochaine journée. Venise reste 16e et recevra la Salernitana.

Le classement de la Serie A

