OM : Chancel Mbemba revient sur la polémique liée à son âge

Arrivé cet été du côté de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba se révèle déjà sous son meilleur jour. Performant lors de ses premières sorties sous le maillot marseillais, le défenseur central congolais, passé par Porto, s'est pourtant retrouvé au cœur d'une très grosse polémique autour de son âge. Une enquête de la FIFA a en effet dévoilé il y a quelques années que le joueur avait été enregistré avec 4 dates de naissance différentes étalées sur 6 ans...

Interrogé à ce sujet dans un entretien accordé à l'AFP, le nouveau joueur de l'OM, âgé de 28 ans, a cependant assuré que tout ceci n'était qu'une tentative de déstabilisation. «Je ne calcule pas ça. Moi je suis droit. Ce sont des petits trucs, des gens qui parlent pour me décourager, me distraire. Mais mon objectif a toujours été clair et ça ne m'a pas du tout gêné. Des gens continuent, moi je fais mon boulot». Le message est passé.