OM : l'étonnant parcours de Chancel Mbemba

L'OM a déjà annoncé la nouvelle. Chancel Mbemba est la 3e recrue de ce mercato, le 3e défenseur central également après les signatures de Samuel Gigot et Isaak Touré. En fin de contrat à Porto, l'international congolais (64 sélections, 4 buts) a signé pour trois ans sur la Canebière, et incarnerera le leadership de l'arrière-garde. Il possède une solide réputation sur le marché mais le chemin pour en arriver là a été semé d'embûches. Coup de projecteur sur sa carrière pas vraiment comme les autres.

Avant de poser ses valises à Marseille, Mbemba sort de 4 saisons pleines et entières au FC Porto. Rien qu'en additionnant les matchs de championnat et de coupes d'Europe, c'est 103 titularisations pour 111 rencontres disputées, soit sur cette période le 3e plus gros temps de jeu de l'effectif. Associé aux côtés de Pepe en charnière centrale sur cette dernière année, le défenseur s'est offert un nouveau doublé coupe-championnat. Les Dragoes ont même fini meilleure défense de Liga Bwin.

Une fin d'histoire curieuse à Porto

L'aventure s'est pourtant terminée un peu bizarrement au Portugal. Après un excellent exercice 2020/2021 où le natif de Kinshasa a explosé, le FC Porto voyait d'un bon œil son départ à l'été. D'abord pour profiter au maximum de sa cote et faire grimper les enchères car des clubs comme l'OL et même le Real Madrid se sont penchés sur ce dossier. Ensuite parce que sa situation contractuelle était délicate. Il ne lui restait alors qu'une seule année de contrat. Il aura fallu le prolonger avec une revalorisation salariale à la clé.

Un doute, qui n'en était pas vraiment un en réalité, subsistait également dans l'esprit de la direction : l'âge de Mbemba. En 2012, la FIFA a lancé une enquête pour connaître la véritable date de naissance du défenseur. Elle lui en connaissait 4 différentes ! Pour ses deux premiers clubs en RDC, il est né en 1988 mais lors d'un match de qualification à la CAN en 2011, il est déclaré de 1991. Pourtant, en arrivant à Anderlecht, il est finalement né en 1994, alors que lui même pense être de 1990...

Le joueur aux quatre dates de naissance

Chancel Mbemba n'est qu'un cas parmi tant d'autres de joueurs dont la date de naissance a été modifiée pour arranger des clubs, des recruteurs, ou autres marchands de sommeil. Le pot aux roses est rapidement découvert. Repéré par Fabio Baglio en 2011, représentant de la star des Léopards Dieumerci Mbokani, alors à Anderlecht, Mbemba glane un essai au sein du club belge qui sera concluant. Il obtient ensuite un permis de séjour où d'un seul coup, il rajeunit de six ans !

Même en interview, le principal intéressé affirme qu'il est né en 1990. L'affaire prend un nouveau tournant lorsqu’avant un match U19, la fédération belge s'aperçoit qu'elle ne trouve pas trace de Mbemba dans ses fichiers. Il ne pouvait techniquement pas jouer. C'est à cette époque que la FIFA s'immisce dans cette affaire et s'aperçoit que si le joueur est bel et bien de 1994, il est alors mineur. Son transfert aurait dû rentrer dans ce cadre légal bien spécifique.

Face à la confusion et probablement aux sanctions encourues, Anderlecht a renvoyé le joueur en RDC où il a pu faire valider par un tribunal sa date de naissance de 1994. À l'été de ses 18 ans, les Mauves lui proposent un contrat de 3 ans. Dès ses premiers matchs en Belgique, ses qualités sautent aux yeux de tous. Newcastle le recrute pour 12 M€ en 2015, puis il file à Porto trois ans plus tard où il atteindra son meilleur niveau. Malgré un parcours tortueux, Chancel Mbemba est parvenu à forcer son destin grâce à ses qualités. C'est d'ailleurs ce qu'on regarde en premier chez un footballeur, pas son âge.