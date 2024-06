Euro, Pays-Bas : Joshua Zirkzee appelé en renfort

Révélation de la saison en Serie A sous les couleurs de Bologne, Joshua Zirkzee, auteur de 11 buts, va bel et bien disputer l’Euro 2024, qui débute ce vendredi. Si son absence dans la liste initiale de Ronald Koeman avait surpris, l’attaquant néerlandais de 23 ans a finalement été appelé après les forfaits de Frenkie de Jong et Teun Koopmeiners, blessés respectivement à la cheville et à l’aine.

Pour rappel, les Pays-Bas, placés dans le groupe D, débuteront leur tournoi en Allemagne face à la Pologne, avant de défier la France le 21 juin et l’Autriche le 25 juin pour clôturer leur phase de groupes. Vainqueurs de l’Euro en 1988, les Bataves vont également devoir trancher au sujet de Brian Brobbey. Si ce dernier n’a pas encore officiellement déclaré forfait, son état de forme reste plus que jamais incertain…