Le tacle d'Ivan Rakitic aux dirigeants du FC Barcelone

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2021, Ivan Rakitic (32 ans) est devenu un indésirable en Catalogne. Frustré de ne pas avoir obtenu la prolongation qu’il désirait, le Croate fait depuis payer le prix fort à ses dirigeants en refusant systématiquement de plier bagage, et ce, malgré des courtisans de renom (PSG, Juventus, Inter Milan). Une situation qui a provoqué une rupture totale avec son club.

Interrogé hier soir par la radio Cadena COPE, le vice-champion du monde 2018 a d’ailleurs regretté l’absence de communication avec ses supérieurs. « Bartomeu ne m’a pas appelé. Il peut toujours le faire. Peut-être qu’il écoute (son interview) et qu’il m’appellera demain. Concernant les rumeurs, je me suis habitué à voir mon nom sortir partout. Ce n’est pas nouveau. J’aurais aimé que le président, Eric Abidal ou une autre personne du club dise publiquement qu’il n’y a rien. Mais je suis content et c’est le principal », a-t-il déclaré, avant d’ajouter.

Rakitic ouvert à un changement

« Ce serait d’avoir un contact. J’en ai eu un avec Abidal, mais c’était surtout pour évoquer le retour à l’entraînement. Je n’ai aucune pensée négative. Avec moi, on peut toujours parler. Je suis ravi de retourner à l’entraînement et de porter à nouveau le maillot du Barça. » Ouvert au dialogue, l’ancien Sévillan a ensuite évoqué son avenir. Mais cette fois-ci, avec une petite variante.

« Tous ceux qui me connaissent savent le lien que j’ai avec l’Espagne. Un jour je reviendrai vivre à Séville, j’en suis sûr. Je veux terminer mon contrat ici (au Barça), mais je ne suis pas fermé à un changement. » Après avoir maintes fois repoussé l’idée d’un départ, Rakitic semble avoir entrouvert pour la première fois la porte à une solution différente.