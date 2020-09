ASSE : Claude Puel en remet une couche sur Stéphane Ruffier

L'histoire entre Stéphane Ruffier l'Association Sportive de Saint-Étienne ne se finira probablement pas bien. En tout cas, cela n'en prend pas le chemin. Les dirigeants des Verts ne cessent d'envoyer lettres recommandées et huissiers pour notifier des choses à leur ex-gardien de but, qui n'a plus sa place dans la hiérarchie des gardiens. Cette fois, c'est Claude Puel, le coach des Verts, qui en a remis une couche.

« À un moment donné, il y avait une décision sportive qu'il n'a pas du tout acceptée (passer numéro deux derrière Jessy Moulin). [...] Ce joueur s'est mis hors-jeu avec tout le comportement et les déclarations de son agent. J'ai envie de travailler avec des joueurs qui ont envie d'avancer et avec lesquels j'ai envie de me projeter », a expliqué l'entraîneur français sur les ondes de RMC.