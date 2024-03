Rennes : Julien Stéphan en passe d’être prolongé

De retour sur le banc du Stade Rennais depuis fin novembre et l’éviction de Bruno Genesio, Julien Stéphan a considérablement améliorer les résultats du club breton. Huitième au classement, à seulement six points de la Ligue des champions, l’équipe rennaise convainc. Son entraîneur aussi puisque d’après le journal L’Équipe, Julien Stéphan devrait être prolongé. Un nouveau contrat de deux ou trois saisons serait étudié par les deux parties. La concrétisation du bail devrait intervenir dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

« On discute très régulièrement depuis trois mois et demi tous ensemble de plein de sujets, celui-ci en a fait partie ces derniers jours. Il continuera certainement à en faire partie la semaine prochaine pendant la trêve internationale, et assez rapidement, il y aura j’imagine une orientation… On a commencé à échanger, ce n’est pas terminé » a confié l’ex-coach de Strasbourg devant la presse, ce vendredi.