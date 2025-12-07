Les adieux émouvants de Deiver Machado au RC Lens

Deiver Machado s’apprête à tourner la page nordiste. Comme l’a indiqué Pierre Sage en conférence de presse ce jeudi, le latéral gauche colombien va rejoindre le FC Nantes afin de maximiser ses chances de participer à la prochaine Coupe du Monde avec sa sélection. Comme révélé par nos soins, les Canaris s’apprêtent à verser 300 000 € pour le recruter, avec 100 000 € supplémentaires en cas de maintien en Ligue 1, alors que le joueur était lié au club lensois jusqu’en juin 2026.

Dans un message émouvant publié sur ses réseaux sociaux ce dimanche, Deiver Machado a tenu à remercier tout le club : « aujourd’hui, j’ai dit au revoir au RC Lens, un endroit qui a représenté bien plus que mes quatre années au club. Il est facile de dire oui à un endroit où l’on est heureux, mais je vois la sérénité de ma vie se refléter dans l’un de mes 117 matchs, dont je suis fier. J’ai grandi en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. J’ai informé de l’équipe, des entraîneurs, du personnel qui travaille sans relâche chaque jour, et des supporters qui vivent et respirent le football avec une passion contagieuse qui donne envie de rester encore un peu. Lens était ma maison. C’est la routine, l’effort, la joie, et aussi les défis qui m’ont permis de grandir. Tout cela restera à jamais gravé en moi. Merci de m’avoir accueilli et de m’avoir soutenu à chaque étape. Mes expériences, mes amis et mon cœur ».