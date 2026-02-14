L’AS Monaco tremble pour Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche inquiète grandement l’AS Monaco à quelques jours d’un choc capital face au PSG en Ligue des Champions. Touché à la hanche lors de la victoire contre Nantes (3-1), le milieu offensif monégasque a dû quitter ses partenaires avant la pause, laissant planer un doute sur sa disponibilité mardi. Sorti à la 43e minute après avoir tenté de continuer malgré la douleur, l’international français est apparu marqué en quittant la pelouse du stade Louis-II, alors qu’il avait pourtant bien entamé la rencontre.

Après la rencontre, son entraîneur s’est voulu prudent, évoquant une gêne musculaire liée à un faux mouvement sur une passe en retrait. Pas du genre à demander un remplacement, Akliouche aurait joué tant que possible, preuve de son importance dans le dispositif monégasque. Reste désormais à savoir si cette alerte se transformera en absence pour le barrage aller face au PSG. Un éventuel forfait serait un immense coup dur pour Monaco.