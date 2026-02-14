Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

L’AS Monaco tremble pour Maghnes Akliouche

Par Allan Brevi
1 min.
Maghnes Akliouche avec l'AS Monaco @Maxppp
Monaco 3-1 Nantes

Maghnes Akliouche inquiète grandement l’AS Monaco à quelques jours d’un choc capital face au PSG en Ligue des Champions. Touché à la hanche lors de la victoire contre Nantes (3-1), le milieu offensif monégasque a dû quitter ses partenaires avant la pause, laissant planer un doute sur sa disponibilité mardi. Sorti à la 43e minute après avoir tenté de continuer malgré la douleur, l’international français est apparu marqué en quittant la pelouse du stade Louis-II, alors qu’il avait pourtant bien entamé la rencontre.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, son entraîneur s’est voulu prudent, évoquant une gêne musculaire liée à un faux mouvement sur une passe en retrait. Pas du genre à demander un remplacement, Akliouche aurait joué tant que possible, preuve de son importance dans le dispositif monégasque. Reste désormais à savoir si cette alerte se transformera en absence pour le barrage aller face au PSG. Un éventuel forfait serait un immense coup dur pour Monaco.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier