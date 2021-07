Ligue des Champions, 3e tour préliminaire : tirage clément pour l'AS Monaco

Rendez-vous déjà très important pour l'AS Monaco ce lundi. Le club de la Principauté en sait un peu plus sur son futur adversaire en 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, même s'il n'en connaît pas encore l'identité exacte. Le tirage au sort a en effet eu lieu à Nyon, au siège de l'UEFA, il y a quelques instants, alors que plusieurs duels du 2e tour n'ont pas encore rendu leur verdict.

Têtes de série, les hommes de Niko Kovac étaient sûrs d'éviter le Shakhtar Donetsk, Benfica mais aussi le Celtic ou Midtjylland. Ils ont finalement hérité du futur vainqueur de la double confrontation à venir entre les Autrichiens du Rapid de Vienne ou les Tchèques du Sparta Prague (aller les 20/21 et retour les 27/28 juillet). Deux adversaires plutôt abordables pour les Asémistes, qui joueront le match aller à domicile.

Il s'agit du premier obstacle sur la route européenne de l'ASM. Pour se qualifier pour la phase finale de la C1, les pensionnaires du Stade Louis II devront en effet passer ce tour puis un barrage (à jouer les 17/18 et 24/25 août). On notera dans les autres rencontres de ce 3e tour des retrouvailles entre Benfica et son ancien coach Rui Vitoria, aujourd'hui sur le banc du Spartak Moscou.

Affiches du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions (aller les 3 et 4 août, retour le 10)

Voie des champions :

Dinamo Zagreb (CRO) ou Omonia FC (CYP) - Legia Varsovie (POL) ou Flora Tallinn (EST)

Lincoln Red Imps (GIB) ou CFR Cluj (ROU) - Slovan Bratislava (SVQ) ou Young Boys (SUI)

Olympiacos (GRE) ou Neftçi PFK (AZE) - Mura (SVN) ou Ludogorets (BUL)

Kairat Almaty (KAZ) ou Étoile Rouge de Belgrade (SRB) - Alashkert (ARM) / Sheriff Tiraspol (MCD)

Malmö (SUE) ou HJK Helsinki (FIN) - Rangers (ÉCO)

Ferencváros (HON) ou Žalgiris Vilnius (LTU) - SK Slavia Prague (RTC)

Voie de la ligue :