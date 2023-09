L’OL se lâche violemment sur Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Le hasard du calendrier a encore frappé ce dimanche. En effet, alors que le choc entre le PSG et l’OL s’annonçait déjà explosif au vu du contexte des locaux, le retour de Bradley Barcola sur ses terres a ajouté encore plus de piment. Arrivé dans la capitale durant les dernières heures du mercato après seulement six mois aboutis avec les Rhodaniens, son départ a fait l’effet d’un coup de couteau dans le dos auprès de nombreux supporters. Obligeant le board lyonnais à lui trouver un remplaçant à la va-vite, l’attaquant polyvalent de 21 ans n’est pas parti dans les meilleures conditions d’après plusieurs supporters même si les 45 millions d’euros (hors bonus) négociés pour sa vente semblent être une aubaine pour la direction des Gones.

Les supporters ne l’ont pas épargné

Forcément, quatre jours après son départ, la pilule n’était toujours pas passée chez les fans de l’OL qui attendaient leur ancien chouchou de pied ferme ce dimanche. Mais alors que le gamin des Buers savait qu’il allait être accueilli froidement, il ne s’attendait sûrement pas à une telle bronca de ses anciens supporters. Dès qu’il est sorti avec ses coéquipiers pour s’échauffer avant la rencontre, le nouveau numéro 29 du club francilien a été visé par des chants injurieux à son encontre. En effet, le terme de "sal…" accompagnait chacune de ses prises de balles dans son ancien stade qui lui est désormais hostile.

Une banderole a alors été brandie et a été sans équivoque : Bradley Barcola, Castello Lukeba et dans une moindre mesure Malo Gusto, sont désormais considérés comme des traîtres à Lyon : «quitter le club pendant la tempête, vous êtes des merdes.» Et alors qu’il a démarré la rencontre sur le banc, un semblant de calme avant la tempête a eu lieu alors que ses anciens coéquipiers se faisaient corriger par sa nouvelle équipe. En seconde période, la nouvelle recrue parisienne est allée s’échauffer sous les sifflets copieux du Groupama Stadium. Même à l’issue de la rencontre, Barcola a reçu une balle perdue lors du discours poignant du capo du Virage Nord qui n’a pas hésité à taxer à nouveau de sal… les jeunes joueurs qui ont quitté le navire ces derniers mois.

Défendu par Mbappé à Paris, torpillé par Cucci à Lyon

Mais la haine a pris une autre dimension dès que le pur produit de la formation lyonnaise est entré en jeu à un quart d’heure du terme de la rencontre. Sifflé dès qu’il a mis un pied dans le rectangle vert, chaque touche de balle réalisée était accompagnée de sifflements et insultes en tout genre. Après cette soirée sûrement dure à encaisser sur le plan émotionnel, l’intéressé ne s’est fendu d’aucun commentaire. Pourtant, d’autres lui ont apporté leur soutien. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé. L’ancien monégasque a taclé le Groupama Stadium et a adoubé son jeune coéquipier sur sa story Instagram en disant que Barcola était désormais «l’un des nôtres».

De l’autre côté, on ne dresse aucune louange au natif de Villeurbanne. Pris pour cible par les supporters de son club de cœur, l’international Espoirs a été violemment chargé par son ancien président exécutif intérimaire Santiago Cucci en zone mixte à l’issue de la rencontre : «Les supporters ont raison. Notre projet est bâti sur le centre de formation, et quand on sort du centre de formation, ce n’est pas pour rester deux ans dans le club. On reste quatre ou cinq ans, on est fiers du maillot, et après, on va faire une carrière européenne…Le club passe avant tout. On l’a vendu mais c’est parce qu’il avait une envie de départ et c’est pour ça que je dis que le club est au-dessus de tout. On est ici pour jouer avec envie pour l’OL, c’est ça le projet.» Nouveau prince de Paris, Barcola devra se faire à l’idée qu’il est désormais persona non grata sur ses terres.